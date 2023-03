El dato que ofrecíamos en INFORMACIÓN el pasado domingo sobre la brecha brutal entre lo que reciben los productores de alimentos y lo que pagamos los consumidores por ellos, más de un 600% de media, que superaba el 800% en el caso de un producto de referencia como los limones, tiene su corolario en la noticia que ofrecemos hoy: son los alimentos los que, con un crecimiento del 16,9%, “tiran” de la inflación al alza. Hasta un 6,3% se disparó el IPC en Alicante durante el mes de febrero. Una auténtica barbaridad. Hace tiempo que la marea incontenible del crecimiento de los precios en la cesta de la compra se ha comido, literalmente, el descenso del IVA que aplicó el Gobierno, que es la única medida puesta en práctica hasta ahora para intentar frenar esta brutal sangría. Porque, por si alguien no se había dado cuenta (son malos tiempos y hay que demostrar empíricamente lo evidente) el ataque a las economías familiares en algo tan básico como la alimentación es frontal, directo. El ejemplo de Francia, donde se llegó a un acuerdo con los grandes distribuidoras para dejar fuera de esta corriente alcista un número variable de productos de primera necesidad que conformaran una “bolsa de la compra” de emergencia, ha sido seguido en nuestra Comunidad por el Consell, que negocia un “bono social” para conseguir el mismo efecto. No debe de estar siendo fácil porque algunas de esas multinacionales francesas que sí se pusieron patrióticas cuando se trataba de su país de origen a la hora de actuar, se negaron en un primer momento a contemplar tal posibilidad en España. Supongo que la presión acabará venciendo esas reticencias, pero ahí queda el gesto para buenos entendedores. El acuerdo que negocia el Consell, supongo que a la carrera porque el asunto es urgente y prioritario, lógicamente tiene muchos flecos técnicos. A diferencia del francés, no son las distribuidoras las que asumirán la mayor parte del esfuerzo rebajando sus márgenes, sino que serán las Administraciones Públicas las que asuman el 95 de ese peso, dejando solo a las empresas el 5%. Todo para conseguir el objetivo de que se produzca un ahorro de unos 30 euros mensuales en el gasto familiar medio en alimentación. No es mucho, pero es algo. Sobre todo, porque los expertos ya pronostican que estas subidas, lejos de estabilizarse como afirma el Gobierno central, tienden a mantenerse.