En Más allá del bien y del mal, Nietzsche nos advertía de que “cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti”; es decir, el abismo te devuelve la mirada. Y, qué quieren que les diga, a mí me daría cierto respeto saber cómo mira el abismo. Ese es el riesgo que corremos cuando, enfermos de vanidad, supremacismo, indolente irresponsabilidad o absoluto desprecio por lo que pueda ocurrir, no solo asomamos nuestra mirada al abismo más tenebroso, absorbente y endogámico -como si fuera un agujero negro que todo lo devora-, sino que nos abrazamos ciegamente a él cuando nos devuelve la mirada, por torva que sea. Volviendo a los aforismos, ahora confuciano: “cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”. Eso está ocurriendo con el escándalo -por ser cauto en la calificación, muy cauto- protagonizado por el FC Barcelona (en adelante Barça) y el árbitro Negreira, o parte del estamento arbitral, ya sabremos. De lo que no cabe duda es de que el Barça se asomó, complaciente, al abismo nacionalista, al independentismo identitario y excluyente catalán, y ahora éste le devuelve la mirada. El problema, además, es que de seguir cierta línea editorial tan cara a la sociedad frankensteiniana que se ha instalado entre nosotros, se corre el riesgo de mirar el dedo del Barça en vez de fijarnos en la luna del nacionalismo independentista; confundir el síntoma con la enfermedad. La fiebre y las pústulas del Barça, no lo duden, desnudan pútridamente la patológica enfermedad del independentismo catalán.

Dirigentes del Barça, gran parte de su masa social y de sus seguidores en aquella región autónoma, alentados hasta el sonrojo por los medios de comunicación catalanes de cabecera, dieron en su día el hábil y lábil giro de unir el destino del Club con la senda del nacionalismo soberanista, pese a concederle a Franco sus más insignes condecoraciones. Los tiempos musicales y el ritmo de esa locura sinfónica inacabada fueron, primero, en forma de “adagio tarradelliano”; luego pasaron al “allegretto pujolinista”, el “allegro ma non troppo maragall”, el “allegro vivace charnegomontillazapaterista” y, con la orquesta ya completamente desatada y el director perdiendo la batuta, llegaron al “allegro prestissimo puigdemoniano” del 27 de octubre de 2017. Al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Negreira, y desde 2001 a 2018, el Barça le pagó 7´3 millones de euros por informes verbales (no confundir con venales). En ese período de tiempo ganó 9 ligas y 6 Copas del Rey. Después solo ha ganado una. Del otro lado del abismo, que bien podría ser el mismo visto de vuelta, es curioso la cantidad de piropos y reconocimientos públicos que recibió el Barça cuando en 2006 -“allegro vivace charnegomontillazapaterista”- empezó a lucir en sus camisetas, gratuitamente, el logo publicitario de UNICEF. El “mes que un club”, sus astutos dirigentes, se subían -avant la letree- al carro internacionalista de la responsabilidad social corporativa. Por aquel entonces el turco Şenes Erzik era jefe de Proyectos de UNICEF, y a la vez vicepresidente del Comité Ejecutivo de la UEFA, y a la vez responsable del Comité de Árbitros y presidente del Comité de Responsabilidad Social y Juego Limpio. ¿Conflicto de intereses éticos y estéticos? Pasen y vean, mis sufridas dos lectoras, quedarán deslumbradas de tanta responsabilidad social corporativa. El ubicuo Erzik ejerció el cargo de vicepresidente del Comité Ejecutivo de la UEFA desde 1994 a 2015, y fue responsable del Comité de Árbitros desde 2007 al 2015. El Barça ganó 4 de sus 5 Champions los años 2006, 2009, 2011 y 2015. Erik perdió el divino don de la ubicuidad en 2015; desde entonces el Barça no ha vuelto a ganar una Champions. En enero pasado se publicaba que el FC Barcelona había adjudicado por 900 millones de euros la reforma del Camp Nou a la empresa turca Limak, uno de cuyos propietarios es Nihat Özdemir, amigo de Erdogan y expresidente de la Federación Turca de Fútbol (2019-2022), al igual que lo fue Erzik (1989-1997). ¿Recuerdan a ese político que siempre le tocaba el Gordo de Navidad? Busquen, busquen… Ómnium Cultural, asociación independentista de la que fue presidente Jordi Cuixart, condenado por el Supremo a 9 años de prisión por delito de sedición e indultado por don Pedro, firmó con el Barça un convenio el año pasado en el que “el Club se compromete a apoyar todas aquellas acciones democráticas en favor de los derechos y libertades de Cataluña y poner al FC Barcelona junto al pueblo catalán en su libre ejercicio a decidir su futuro». La relación entre el que mira al abismo y el abismo que devuelve la mirada se remonta a 2004, en fase “allegro ma non troppo maragalliano”. El caso de la presunta corrupción deportiva entre el Barça y Negreira seguirá el trayecto judicial que corresponda, y será la justicia quien determine en su momento. Pero no tengan duda de que la utilización política, el contumaz e irrespirable victimismo que el independentismo catalán va a utilizar en el Barça-Negreira, será de nuevo la poderosa protección que esconda la impunidad en que se mueven. El Barça decidió políticamente unir su suerte -¡y qué suerte!- al separatismo, al nacionalismo supremacista catalán, despreciando los sentimientos de miles de aficionados de ese Club que hay en toda España. Hoy representa frente al fútbol español y europeo, frente a la sociedad española (también debería ser la catalana… debería), el síntoma de una letal enfermedad: el nacionalismo totalitario del odio y la exclusión. A más ver. (Spoiler de la concordia) Una enfermera gaditana que trabaja en un hospital de Barcelona se quejaba por la obligación de tener que demostrar un C1 de catalán. La jauría xenófoba y supremacista no tardó en reaccionar como suele. Puigdemont pidió al abismo separatista que actúe de inmediato, y éste ha devuelto la mirada abriendo expediente a la sanitaria, que ha pedido la baja aterrorizada por las amenazas que está sufriendo. Ningún feminismo saldrá a auxiliarla del machista acoso. Mientras, más de un millar de médicos catalanes, bautizado Médicos por el catalán (olvidaron Médicas), crea un decálogo en el que dicta que “se atenderá siempre en catalán a los pacientes…” (y a las pacientas, volvieron a olvidar). ¿Están confundiendo los síntomas con la enfermedad? Qué miedo.