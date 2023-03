Necesitamos dinero porque tenemos la extraña costumbre de pagar nuestros gastos y comer varias veces al día. Obviamente, todos precisamos disponer de efectivo, y, para tener monedas, hay que tener una ocupación remunerada, máxime en estos tiempos de incertidumbre, donde los precios de los productos básicos no paran de crecer y estamos normalizando que las hipotecas estén por las nubes. "I work all day to pay the bills", cantaba ABBA.

Sin embargo, opino que, una vez cubiertos esos mínimos indispensables, lo importante en la vida son la familia y los amigos. Y para ser feliz, no hace falta tener mil amigos, con que tengas tres ó cuatro que te valoren, puede ser suficiente. Aristóteles decía que "los que tienen muchos amigos, pasan por no ser amigos de nadie, si no es en las relaciones puramente sociales". ¿Precisamos una familia inmensa? Basta con que te lleves bien con tu pareja (no me refiero a alguien con quien puedas convivir feliz muchos años, sino una persona sin cuya presencia no puedas vivir) con tus padres y con tus hijos. No necesitas más. Como escuché a Verónica Torregrosa, es muy importante conservar las viejas amistades, pero también es bueno incorporar nuevas relaciones afectivas. Para ser feliz, hay que relacionarse con humanos. ¿De qué le sirve a un náufrago, en una isla desierta, tener muchísimas comodidades, si no tiene con quien compartirlas?

¿Te cambiarías por alguien poco agraciado, con varias condenas penales, repudiado por su familia, sin pareja ni amigos, simplemente porque heredó, ocultándolo al fisco, de un tío de América, pongamos, un millón de euros? ¿Envidiarías a ese apestado, que está más solo que Gary Cooper, porque tiene ese capital? Piénsalo, porque el dinero es la fruta, pero la familia y los amigos son las raíces. Puedes vivir sin frutas, pero jamás sin raíces.

Lo importante es que te valoren por lo que eres, no por lo que tienes .“No es lo que tienes, es lo que eres”. Si te presentas ante el mundo siendo quien eres, sin miedo al que dirán, ahí empieza tu felicidad. "Happiness is a warm gun", cantaban los Beatles. El Italoargentino José Ingenieros escribió algo que me representa: "los únicos bienes intangibles son los que acumulamos en el cerebro y en el corazón, cuando ellos faltan, ningún tesoro los sustituye".

El gran Serrat, en el homenaje que le rindieron hace un mes en Orihuela, ampliamente cubierto por este diario, comentó que es un hombre "necesitado de querer y ser querido". Joan Manuel, ¡pues como todos!. ¿Hay algo más importante en la vida?

¿Cuántas novelas habéis leído dónde no aparezca por ningún lado el dinero? Salvo cuentecitos de hadas, poca cosa. Está claro que todos necesitamos parné para vivir, pero, amigo lector, ¿de qué te sirve tener mucha guita si no tienes familia y amigos? El peculio hace falta, pero ten claro que no da la felicidad. Como decía Francis Bacon, "es un buen sirviente pero un pésimo maestro". Me quedo con una frase de Paco Rabal en la película del recientemente fallecido Carlos Saura, "Pajarico": ¡qué bien se está cuando se está bien!

INFORMACIÓN publicó recientemente unas interesantísimas declaraciones del psicólogo Javier Urra, en las que comentaba que hay personas que confunden lo que es ganar dinero con lo que es la esencia de la vida. Porque, si compras cosas que no necesitas para impresionar a amigos que tal vez no lo sean, mucho me temo que estás haciendo algo mal.

Acabaré con la canción del grupo rumbero Los Chunguitos (como curiosidad, os contaré que son hermanos de las Azúcar Moreno. Y es que, aunque muy poca, hay vida fuera del rock'n'roll) que da título al artículo. "Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ¡ay amor, me quedo contigo!". Amigo mío, si tras escuchar la canción entera, la letra no te llega al corazón, lamento comunicarte que lo tienes de hielo. ¿Alguien cambiaría, o arriesgaría, una relación estable y feliz, a cambio de un millón de euros? Hay una película de Robert Redford y Demi Moore, que planteaba ese dilema. Por cierto, la expresión "poner los cuernos" viene de la mitología griega, cuando Pasífae engañó al rey Minos de Creta con un toro blanco, y de allí nació Minotauro.