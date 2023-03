María Teresa Sempere Jaén ha sido una política excepcional. O mejor dicho, una mujer excepcional que ejerció de política buena parte de su vida. En concreto, durante tres décadas a partir de la primera corporación democrática (1979) fue concejal por el PSOE (en el que militó toda su vida), además de teniente de alcalde, desempeñando distintas áreas de responsabilidad (Limpieza, Hacienda, Fiestas, Aguas, Asuntos Sociales, Juventud…), cargos que simultaneó con el de diputada nacional en dos legislaturas. Fue presidenta de la Agrupación Socialista ilicitana y, en su última etapa en la política activa (2012-17), también del PSPV, a petición de Ximo Puig.

Pero aún siendo su currículo el más extenso y prolijo de cuantas mujeres han pasado por la política local y la corporación municipal, no era Mari Tere una concejala o una diputada al uso. Siempre estuvo pegada a la tierra, cerca de sus conciudadanos y sus preocupaciones, quizás porque nunca olvidó sus orígenes humildes y su concepto de la acción política no como una forma de promoción personal ni de acumular cargos sino como un medio para mejorar la vida de las personas y de lucha contra las desigualdades y las injusticias.

Siempre atendía a quien viniera a contarle un problema, en especial si se trataba de una emergencia personal o familiar, y aunque no entrara entre los cometidos de sus competencias de ese momento, intentaba buscarle una solución. Era una persona generosa, empática y accesible, y su buena predisposición y eterna sonrisa (cuando no la risa contagiosa) la convirtieron en la concejala más popular en el municipio. Muchos fueron los que pensaban que podría haber sido una magnífica alcaldesa, pero los condicionantes orgánicos del partido no propiciaron esa posibilidad.

Fue, además, pionera en la lucha por la emancipación y empoderamiento de las mujeres, potenciando desde el Ayuntamiento políticas de igualdad y participando en cuantos movimientos y actividades se organizaban por la igualdad.

Mari Tere fue una política que prestigió el ejercicio de la función pública entendida como un servicio a los demás, como una misión para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos y corregir desigualdades. De ahí que muchas veces aflorara su espíritu rebelde criticase medidas adoptadas por sus compañeros de gobierno cuando consideraba que no iban en esa dirección.

Su visión de la política descansaba en el pragmatismo antes que en dogmatismos y consignas partidarias, de ahí que en sus últimos años se mostraba desencantada con la política, incluso con su partido, pese a lo cual no renegó de sus firmes convicciones socialistas.

Mari Tere Sempere será recordada como una de las mejores personas y una de las políticas más queridas y respetadas (oposición incluida) que han pasado por el Ayuntamiento ilicitano. Y eso es mucho.

D.E. P.