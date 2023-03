A dos meses de las elecciones en la Comunidad, la polémica del Trasvase se enturbia inevitablemente. Nunca un debate del calado que tiene éste para la provincia de Alicante, y por ende para toda la Comunidad Valenciana, estuvo exento de un evidente trasfondo político, lo que pasa es que ahora ese trasfondo además de político es electoral. Que nadie se lleve a error porque no es ninguna exageración: en torno al agua del Trasvase se cuece quién gobernará en la Comunidad los próximos cuatro años. Los razonamientos y argumentos técnicos y económicos han cedido su sitio a los mensajes electorales. En ese territorio escarpado, todos tienen razón, su razón, y daría lo mismo que no la tuvieran porque hay un gobierno en juego y lo mismo que París bien valía una misa, vale todo en este juego de poder en el que el agua es lo de menos. Dicho lo cual, vayamos por partes. En primer lugar, no deja de ser comprensible que el recurso al Supremo del Consell intente tener un mínimo sostén jurídico al que agarrarse y no ser una enmienda a la totalidad casi imposible de ganar. Esa enmienda a la totalidad sería discutir al Gobierno de la nación decisiones que entran dentro de sus muy legítimas competencias. En el caso del recurso del Consell, el sostén se basa no en discutir los 7 metros cúbicos de caudal ecológico ya fijado, al considerar que eso está casi perdido, sino en los incrementos de esos caudales a partir de 2026. Lo que pone en tela de juicio el recurso es el mecanismo, torticero y manipulador, que se usó para alterar lo que se votó en el Consejo Nacional del Agua, del que se dio cuenta perfectamente el Consejo de Estado. Ese mecanismo ponía un claro límite técnico al incremento futuro de los caudales ecológicos, que terminaron fijados finalmente por el artículo 33 de las gónadas ministeriales. Ahí Ribera cargó la suerte corriendo un riesgo innecesario. Ese error, sumado al daño económico y social indiscutible que se provoca con los dichosos caudales, fijados sin pensar en el daño provocado, es el único argumento consistente con el que, según piensan los autores del recurso del Consell, se puede atacar la nave bien pertrechada de un Real Decreto gubernamental. Puig necesita una imagen constructiva y de alejamiento del agua como polémica, como guerra, que no le conviene en absoluto. Pero es un Gobierno de su partido, el de Pedro Sánchez, quien ha infligido el daño prefiriendo a García Page por encima de él y a Castilla-La Mancha por encima de nuestra Comunidad y ese elefante no se va a ir de la habitación en lo que nos queda hasta la cita electoral. En segundo lugar, admitir todo lo anterior no es óbice para entender igualmente que Carlos Mazón no esté a estas alturas para distinguir entre la orfebrería legal del Consell y una nueva “rendición a plazos” de Puig que vende como idea fuerza. Es su obligación como candidato atacar los flancos débiles de su adversario y éste, indiscutiblemente, lo es en el caso de Puig. No hay casi ninguna duda de que el recurso que presentará la Diputación el 3 de abril pedirá que el trasvase no se toque, pero también pedirá imposibles, porque puede permitírselo: aparte de recurso legal el suyo tiene que ser un alegato político que señale sin lugar a dudas el origen del mal y sus cooperadores necesarios. Ya no es agua. Es campaña.

Y una cosa más: Más allá del titular, que puede causar un amplio abanico de reacciones, desde perplejidad hasta inquietud, la noticia de que el prestigioso informe que elabora el centro Reina Sofía cifra en un 50% los jóvenes de entre 14 y 18 años que consumen cannabis habitualmente y con naturalidad, hay un dato que llama a la reflexión y debería ser la palanca de un gran debate sobre este asunto: de esos jóvenes, siete de cada diez consideran el canabbis una droga menos perjudicial que el tabaco o el alcohol. Los porros, que nunca se fueron, siguen aquí. Ese mismo porcentaje de jóvenes pide que se regule, mientras aumenta en 13 puntos los que creen que la prohibición debería suavizarse.

