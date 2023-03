de mercado provisional a definitivo: un cambiazo

El próximo lunes está previsto que el Ayuntamiento de Elx celebre un Pleno en el que se apruebe, provisionalmente, la modificación del PGOU que afecta a tres espacios de la ciudad: el antiguo Mercado Central, el mercado provisional en la ladera del río y l‘Escorxador.

Con este acto acaba, a nivel municipal, la tramitación de esta polémica modificación urbanística. Será el Consell el que, si procede, la apruebe definitivamente, previo informe del Consell Jurídic, del que todavía carece y que es necesario al afectar a una zona verde (ladera del río) que se permuta para crear otra (sobre el papel) donde ya existe realmente una en l’Escorxador. Un «permutazo» de libro que, esperemos, el Consell Jurídic, no se deje «colar» por un Ayuntamiento como el nuestro.

Ya es bastante que la Confederación del Júcar acepte su ubicación allí de forma insólita. Los criterios de protección del Dominio Público Hidráulico parecen selectivos. El PATRICOVA dice una cosa y la CHJ la contraria. Así va el país cuando interesa.

Recordemos, por otra parte, que toda esta modificación urbanística viene motivada, especialmente, para disimular y hacer más «digerible» el tremendo cambio de opinión acontecido con motivo del mercado provisional construido por el PP en su día y que, después de criticarlo el actual equipo de gobierno PSOE-Compromís estando en la oposición, ahora no sólo defiende su permanencia, sino que plantea una consolidación para que se quede allí de forma definitiva.

Que se haga en época del PP se entendería, ya que no destacan por favorecer la participación ciudadana, pero que lo hagan estos cuesta asimilar y plantea una profunda decepción bastante generalizada.

Un cambio de criterio y de ruptura de promesas electorales, hechas en 2015, sin justificación razonable. Máxime cuando se ha conseguido, por la presión ciudadana ante la inacción municipal, evitar la barbaridad que el PP pretendía construir en el antiguo Mercado Central. Ahora que este se ha salvado era el momento de recuperar la tradicional actividad comercial que allí siempre se realizaba, adaptada a la época y circunstancias actuales y, acto seguido, demoler el mercado provisional y recuperar la zona verde que allí había, evitando consolidar esa edificación que tanto impacta en el entorno.

A la propuesta del actual equipo de gobierno se presentaron alegaciones de una serie de personas y colectivos que pedían eso mismo. No se ha recibido contestación a ninguna de ellas, a pesar de los meses transcurridos y, ahora y por la Prensa, se dice que todas han sido desestimadas y que, con la aprobación plenaria se darán por contestadas. Y esto lo plantea un Ayuntamiento PSOE-Compromís, hay que recordarlo porque cuesta aceptar que sea verdad. No son los comportamientos de cara a la ciudadanía que se esperan. Que se haga en época del PP se entendería, ya que no destacan por favorecer la participación ciudadana, pero que lo hagan estos cuesta asimilar y plantea una profunda decepción bastante generalizada.

Y, por si faltara algo, nuestro Ayuntamiento aprueba esta polémica decisión cuando faltan dos meses para las elecciones municipales. Con lo que se criticó, y con razón, que el PP aprobara su proyecto faltando unos meses para las elecciones de 2015 y, ahora, el bipartito de izquierda transformadora lo hace aún peor. Esto más que transformadora parece transformismo. No se puede copiar así al PP. No es bueno para la ciudad y, además, para qué. ¿Qué gana Elx eternizando ese paredón en la ladera? ¿Y dedicando el antiguo Mercado Central a bares y cafeterías? No creo que, cuando se luchaba para evitar la impactante propuesta del PP, nadie pensara que la alternativa era convertir aquello en un punto hostelero y consolidar el provisional. Y, cuidado, en otro ejemplo de precipitación decisoria, se ha convocado un concurso para tener el proyecto para esta actuación, incluso antes de estar aprobada la modificación. Y luego dirán que el Ayuntamiento es lento, en todo caso es una lentitud selectiva. Todo debe quedar «atado y bien atado», por si acaso. Qué mal precedente se está dando.