El gran chollo de los pisos turísticos ilegales empezó a declinar el día en que la Agencia Tributaria obligó a los grandes portales de internet que movían las dos partes de este negocio, la legal y la pirata, a informar obligatoriamente de quién recibía el dinero de los alquileres. El cruce de datos con las comunidades autónomas dejó a muchos con las vergüenzas al aire y desató una oleada de afloramientos de pisos turísticos ilegales que, de la noche a la mañana, tuvieron que pasar ineludiblemente a la legalidad y, por tanto, a pagar los impuestos que hasta entonces no pagaban. Por supuesto, siempre hubo pisos turísticos plenamente legales, pero que tenían que competir en desigualdad con los que se lucraban de no respetar la ley. Aunque aún quedan muchos en situación ilegal, con frecuencia de propietarios extranjeros que alquilan fuera del país o de nacionales que alquilan fuera del control de las plataformas digitales, el parque de viviendas turísticas legalizadas en la Comunidad se ha disparado en pocos años y llega ya a unas 85.000, el 60% de las cuales están en Alicante. Pero estar en paz con el fisco, y eso que legalizar un piso turístico no es fácil, no significa estar en paz con los vecinos que conviven con este tipo de viviendas, cuyo ritmo de “vida”, por llamarlo de alguna manera, poco tiene que ver con las de los residentes estables. Los primeros que han puesto coto a esta situación han sido los propios promotores, especialmente si las viviendas son de gama alta, conscientes de que su producto se devaluaba a ojos del comprador normal. Estos promotores pueden ya incluir en los estatutos de las viviendas, antes de vender la casa, restricciones para que un piso se acabe convirtiendo en turístico. No queda ahí la cosa, también las comunidades de vecinos pueden, si sus propietarios acaban de entrar a vivir, limitar el que haya pisos que puedan alquilarse por días e imponer que eso sea norma para todos. ¿Y si ya hay pisos turísticos en la finca? La Ley de Propiedad Horizontal no exige ya que sean el 100% de los vecinos los que tomen una decisión sobre el tema, con un 60% se puede limitar el que haya nuevos, aunque eso no afectará a los que ya tuvieran la catalogación de turísticos con anterioridad. El cerco se cierra porque ya hay comunidades que empiezan a exigir a los propietarios de este tipo de viviendas vacacionales por días unas condiciones especiales que básicamente es incrementar con cuotas mayores o aportaciones especiales su contribución al mantenimiento global del edificio. Todo esto no va a acabar con un fenómeno que mueve muchos miles de millones de euros, pero es verdad que la situación empieza a estar en las antípodas de aquella ley de la selva que imperaba hace un lustro. Algo se ha avanzado.