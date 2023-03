¿Se debería castigar como delito la declaración unilateral de independencia de una parte de la nación, aunque no hubiera levantamiento violento o armado? Así se castiga en algún país de Europa como en Alemania, el llamado delito de traición. En España, sólo está contemplado el delito de rebelión en los delitos contra la Constitución, y así lo determina el código penal diciendo que son “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes” y entre ellos en el número 5º: “Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El llamado procés supuso un previo referéndum ilegal y posterior declaración unilateral de independencia. El tribunal supremo determinó que no existió rebelión porque no hubo un alzamiento violento o armado, es decir, un golpe de estado. Sólo hubo un delito de sedición. Sus autores no fueron golpistas, sólo sediciosos.

El delito de sedición se introdujo en el primer código penal de 1822 durante el trienio liberal, para evitar los muchos pronunciamientos violentos o paramilitares contra el gobierno; considerándose como una especie de rebelión menor. Sin embargo, actualmente está catalogado dentro del título de los desórdenes públicos, que nada tiene que ver con los delitos contra la Constitución, de tal manera que empieza diciendo nuestro código penal que el delito de sedición lo constituyen aquellos actos no recogidos en el título de los delitos contra la Constitución. Los delitos contra el orden público son los que atentan contra la paz pública o que impiden el libre ejercicio democrático de los derechos o resoluciones de las autoridades competentes. Así se aplicó para los tumultos que impedía la ejecución de la orden judicial de desahucio, o igualmente aquellos que impedían la reunión de los concejales en el ayuntamiento y los que, con alboroto, llegaban a interrumpir actos públicos. Delitos que nada tienen que ver en el caso del proceso, que fundamentalmente eran los hechos típicos de un referéndum ilegal, pero no tipificado como delito, unas leyes que prepararon la declaración unilateral de independencia de la comunidad catalana, aunque inmediatamente dejaron en suspenso dicha declaración de independencia. Al aplicar el delito de sedición se impuso al dirigente del procés la pena de doce años de prisión, por lo que al solicitar la extradición de dirigentes catalanes que habían huido al extranjero, los tribunales europeos se negaron a considerar que el delito de sedición fuera homologable con las disposiciones de sus respectivos códigos, ya que era una exacerbación de las penas imponer en tal grado a unos desórdenes públicos. De tal manera, que el actual legislador suprimió este delito de sedición estableciendo en su lugar unos desórdenes públicos agravados. Esta modalidad agravada exige que el delito de desórdenes públicos "sea cometido por una multitud cuyas características (número, organización y finalidad) sean idóneas para afectar gravemente el orden público, entendido como el normal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos" . El Supremo consideró que los autores del procés no estaban incursos en este delito de desórdenes públicos, y que al suprimir el delito de sedición quedaba indefenso el estado frente a estas actuaciones de segregación de parte del territorio nacional. ¿Es esto cierto? La primera consecuencia de la declaración de independencia fue su ineficacia. El referéndum debe considerarse como una simple consulta alegal y como consecuencia del incumplimiento de las leyes, dio lugar a la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución y por tanto perdieron sus poderes las autoridades de la comunidad, que fueron traspasados al gobierno central para que prepararan la convocatoria de una nuevas elecciones, como así se hizo. Luego, el estado no estuvo indefenso en ningún momento y simplemente por la condena de sus dirigentes en prisión se produjo una desestabilización muy grave de convivencia en la comunidad, por lo que el gobierno concedió los correspondientes indultos. El problema del nacionalismo separatista origina, al emplearse métodos punitivos, la creación de héroes populares o presos políticos, acordémonos de los lazos amarillos y de los asientos vacíos en sus asambleas. Es discutible si sería conveniente la política criminal de penalizar los referéndums ilegales, o que la simple declaración por las autoridades de independencia constituya un delito. Pero en todo caso, las medidas del artículo 155 de la CE pueden ser perfectamente eficaces en defensa en estado de derecho, de nuestra Constitución y de la unidad de la nación como ente soberano.