Amistad

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

**

De Juan Mayorga. Dirección: José Luis García-Pérez

Una comedia no viene mal a nadie, y mejor si está servida por un notable trío de veteranos actores. Unos amigos se conocen desde la infancia con sus circunstancias personales y la crisis de la mediana edad con éxitos y fracasos. Esto apunta. Pero no adquiere después la necesaria solvencia. Lo que se expone verbalmente no está a la altura de lo que podemos esperar.

¿Los intérpretes Ginés García Milán, el también director José Luis García-Pérez y Daniel Albaladejo contribuyen a estimular una reflexión sobre la vida? Eso es habitual en el teatro porque de ahí se nutre mejor o peor cualquier obra. Salen a la luz los recuerdos con el inevitable paso del tiempo en esta pieza, «Amistad» (2017), de Juan Mayorga, un influyente dramaturgo en el ámbito del teatro contemporáneo.

Esa cuestión no garantiza un rotundo interés o el éxito. Porque la decepción comienza cuando el desarrollo textual no nos atrapa. No es la primera vez. ¿Qué ocurre al empezar? Uno, aparentemente, acaba de morir y los otros dos velan a su amigo. Por turnos, cada colega se hace el muerto y los otros parlotean. Juegan al teatro y a expresar verdades, miserias y otras cuestiones menos superficiales que no se dicen nunca.

Un inteligente punto de partida con el aliento de los tres, aunque ese buen trabajo no consigue que la obra flote como debiera. El texto navega por aguas irrelevantes con ágil ritmo verbal y ciertas reiteraciones. O chispas que quieren ser cómicas y en ocasiones lo logran. El trío garantiza la atención en la puesta en escena y la percepción de que parezca más y mejor de lo que realmente es la obra de Mayorga.

Cantan «Help, ayúdame», aquella popular canción de los años 70 e interpretada por Tony Ronald. Y la representación se enmarca en el Día Mundial del Teatro, que se celebra cada 27 de marzo y cuyo mensaje, de la actriz egipcia Samiha Ayoub, manifiesta que «el teatro se basa en la verdadera esencia de la humanidad, que es la vida». La vida «vivida» puede ser más de lo que «Amistad» ofrece al espectador.