Hoy en día, la elección de una actividad profesional supone que cuando llega el momento de decidir el rumbo de su actividad profesional de cara al futuro es fundamental que exista una decidida vocación para qué la dirección de los esfuerzos en la formación profesional y la mejora en la actividad que va a ser en el futuro la que desempeñe cada uno de nosotros esté orientada a dar un verdadero servicio público y privado que ayude a la ciudadanía y al resto de la sociedad a poder recibir lo mejor de cada uno de nosotros.

Las vocaciones profesionales son hoy en día el objetivo más importante que tenemos que fomentar y darnos cuenta a la hora de elegir la actividad profesional para que el trabajo sea concebido como una entrega al servicio público o privado, según sea la esfera donde se desarrolla el mismo, y que el rendimiento sea mucho más positivo al tener una mejor actitud ante el trabajo que se desempeña por una mejor aptitud para desarrollarlo. Y ello, corroborado por el gusto en el ejercicio de esa profesión que se ha elegido.

Siempre se ha dicho que es mucho más eficaz el rendimiento profesional cuando se trabaja en aquello que a uno le gusta, que cuando la actividad que se desarrolla cada día no es aquella que hubiera deseado llevar a cabo cuando se tomó la decisión de realizar una concreta actividad profesional, o cuando es la única que se le presentó y no pudo elegir otra.

Trabajar en lo que a uno le gusta supone una mayor eficacia en la actividad laboral y conlleva unos mejores resultados obtenidos en las horas que se dedica al ejercicio de la misma. Cierto es que en algunas ocasiones no todo el mundo puede dedicarse a lo que realmente le gusta y el mercado de trabajo está muy restringido, lo que lleva a que muchas personas tengan que hacer funciones que no les gustan y esto supone una lacra. Sin embargo, ello no puede ni debe afectar al rendimiento.

Hay que tener en cuenta que cuando un ciudadano acude a solicitar que se realice un determinado servicio lo hace porque tiene un problema y la gravedad del mismo es el ciudadano el que la determina, porque puede ser que en ese momento para el ciudadano sea su mayor problema, y lo que deseas es que al otro lado de la mesa donde se hace la solicitud de la prestación de servicio exista una persona que lleva a cabo una debida atención profesional que solo se hace si existe vocación profesional, o en otro caso existe la conciencia de la obligación que se tiene que atender a todos los ciudadanos, y sin distinción, de la forma en que a cada uno de nosotros nos gustaría que luego nos atendieran.

Por ello, aquellas personas que momentáneamente, no realicen la actividad que hubieran deseado es preferible hacerlo lo mejor posible y estar a la espera de esa oportunidad que llegará si se insiste en la formación profesional en aquello que a uno realmente le gusta. Y ello, para estar mucho mejor preparado cuando la misma se presente y pueda ser elegido para realizar esa actividad que es del gusto de la persona que estaba realizando otra ajena a sus deseos profesionales.

Pero el problema surge cuando los ciudadanos se encuentran enfrente con una persona que ejerce una actividad profesional y lo hace de mala manera y a disgusto y sin esa obligación que tiene de prestar su servicio de forma eficaz, aunque no le guste llevarlo a cabo, ya que no es culpa del ciudadano que el profesional esté desarrollando una actividad que no le gusta y que deseara hacer otra función.

En este sentido, los ciudadanos no son los culpables de los problemas de quien realiza una actividad, ya que una cosa es el deseo y la vocación profesional y otra la obligación de cada uno de nosotros de realizar el trabajo de la mejor manera posible y dar lo mejor de nosotros, aunque la actividad que se desarrolle no sea de su agrado, ya que para ello lo mejor es dejar de hacer esa actividad profesional, o que el responsable de decidir quien realiza una actividad tome medidas disciplinarias para evitar una mala prestación de ese servicio público o privado que no se está realizando en las condiciones necesarias de eficacia y atención al ciudadano que el ciudadano paga. Bien sea con sus impuestos en los servicios públicos, o tratándose de un servicio privado cuando está realizando el pago directo por el mismo.

Por todo ello, hay que tener en cuenta siempre que el ciudadano que va a pedir la prestación de un servicio no es culpable de circunstancias ajenas del obligado a prestarlo y que a ese ciudadano lo que le importa es que le resuelva su problema que es lo que realmente le debe preocupar a quien le atiende.