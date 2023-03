Es una gran noticia que los Guerreros de Xi’an estén ya en el MARQ gracias a la negociación que los días 24 y 25 de abril de 2019 cerramos con una delegación china el equipo técnico de la Fundación y el MARQ y yo como diputado de Cultura, tras dos años de duro trabajo con las autoridades museísticas y políticas chinas y cuya inauguración se programó entonces para el 22 de noviembre de 2020.

Los primeros contactos con China los iniciamos en 2017 desde la Diputación que entonces presidía César Sánchez, a través de la empresa MuseumsPartner, especializada en el aseguramiento, tasación y fletes internacionales de piezas museísticas para exposiciones, representada por Peter Elsaesser y Petra Rotthoff y con quienes nos desplazamos a China del 5 al 11 de marzo de 2018 el director de la Fundación MARQ José Alberto Cortés, el directo técnico del MARQ Manuel Olcina, el jefe de exposiciones Jorge Soler y yo como responsable político, para negociar la venida de los guerreros. Casualmente el 5 de marzo en el vuelo de enlace en Amsterdam coincidimos con el Dr. Woo, el jefe chino de exposiciones internaciones que volvía de Estados Unidos tras plantear reclamaciones por la rotura y robo de un dedo de uno de los guerreros que estaba en la exposición del Franklin Institute de Filadelfia, inaugurada ese mes de marzo y que fue noticia sonada por aquellos días. Nos preocupó mucho porque nuestra misión y el trabajo previo de un año podían quedar abortados por un cambio de criterio de las autoridades chinas congelando nuevas exposiciones. Ese mismo día a las 15.30 ya estábamos en Pekín (gracias al corrimiento horario) en la embajada española con el embajador D. Alberto Carnero a quien informamos de todos los pormenores y solicitamos su mediación ante las autoridades nacionales chinas para que aprobasen los acuerdos que íbamos a negociar en la provincia de Shaanxi y con el museo de su capital Xi’an.

El 6 de marzo volamos hacia Xi’an y los días 7,8 y 9 tuvimos todo tipo de contactos con los responsables chinos del museo de Xi’an, el director, subdirector, la jefe de exposiciones con el Dr. Woo al frente. También visitamos y comprobamos el alto nivel expositivo de los chinos y sus trabajos de campo arqueológicos y de restauración, en el Museo Nacional de Xi’an, el Museo de Historia de Shaanxi, el Museo Mausoleo del Emperador Qin Shi Huang Di y sus guerreros, el Museo Mausoleo Han Yang y las tumbas con forma de pirámide truncada de la dinastía Han, el Templo Famen y el Museo Baoji de Bronce, lugares del interior en donde varios chinos venían sonrientes y ruborizados acercándose a saltitos a hacerse fotos con nosotros como recuerdo de un encuentro extraordinario con otros seres.

Negociamos a nivel técnico y alcanzamos un acuerdo espectacular: 9 guerreros y por primera vez en todo el mundo un caballo, 10 piezas originales en total, el máximo permitido por la legislación china y además un mínimo de 100 piezas arqueológicas de las dinastías Quin y Han. Exposición que abriría en el MARQ una nueva gira internacional tras la finalización de la última en Liverpool y Filadelfia. El día 9 por la tarde tuvimos una entrevista y cena con el diputado de cultura de la provincia de Xhaansi quien refrendó lo negociado. Acabamos invitando a los responsables chinos a venir a Alicante a inspeccionar las instalaciones y las medidas de seguridad del MARQ. El 10 de marzo volamos nuevamente a Pekín donde precisamente aquel fin de semana el Partido Comunista Chino, al lado de la plaza de Tiananmén, que estaba ocupada por todo tipo de unidades y de patrullas militares con uniformes de gala en muchos casos, debatía y aprobaba la no limitación de mandatos a su presidente Xi Jinping. El domingo 11 volvimos a Alicante.

Ya en Alicante seguimos temiendo por la exposición pues los responsables chinos fueron retrasando su venida hasta casi un año después porque hasta marzo de 2019 no nos confirmaron la visita. El 24 de abril vino un equipo técnico y de seguridad con la jefe de exposiciones del Museo de Xi’an al frente y realizaron conmigo y con el equipo directivo del MARQ y de la Fundación una inspección exhaustiva de las instalaciones y del personal de seguridad existente y del que temporalmente se iba a ampliar para reforzar la seguridad y acabaron sorprendidos por el alto nivel de respuesta en todos los aspectos (alarmas, cámaras, cajas de seguridad, restauración inmediata) y de la «ciudad subterránea técnica» que había debajo del edificio del MARQ. El 25 de abril tuvimos una reunión a primera hora en la que nos dijeron que su informe sobre la inspección para su gobierno iba a ser positivo, acordamos la fecha de inauguración salvo imprevistos para el 22 de noviembre de 2020 y esbozamos unas fechas estimativas para las fases intermedias (concreción del listado de piezas, contrataciones de fletes y seguros, embalaje y transporte, diseño expositivo con su posterior contratación y ejecución y finalmente su montaje). A continuación salimos de viaje de cortesía a Valencia para que visitasen su arquitectura y monumentalidad, en el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con 350 000 metros cuadrados de proporciones chinas, como la plaza de Tiananmén (440 000 metros cuadrados). La legación china quedó sorprendida por su gigantismo y estética futurista, pero donde quedaron emotivamente más impresionados fue en la bella Lonja de la Seda medieval, que fue el punto más occidental del Mar Mediterráneo de llegada de la seda que venía de China desde la ciudad de Chang’an (rebautizada algún tiempo después Xi’an). Sus caras eran la expresión maravillada de sentir allí mismo cómo después de miles de kilómetros, durante siglos de esfuerzos y de penalidades a través de desiertos, ríos, montañas, ciudades y mares, llegaba la seda que partía de su tierra natal en Changa’n / Xi’an.

Paralelamente mientras esperábamos la contestación oficial preparé con el equipo técnico la programación de las siguientes exposiciones de 2020 en el MARQ introduciendo algunos ajustes de ahorro para poder financiar parte de los altos costes de los guerreros y descargando el resto en el presupuesto de 2021 gracias a que la exposición aún continuaría durante el primer semestre.

La respuesta de las autoridades chinas fue muy rápida con un sí rotundo y claro a todo lo negociado, con un escrito que se registró un mes después en la Fundación MARQ y que me comunicó el cirector, escrito que no publicitamos esperando que fuera la gran noticia en la presentación siguiente de FITUR en 2020, como así fue, aunque por aquellas fechas yo ya no era diputado de Cultura. Nadie pudo pensar que se desataría en marzo de 2020 la pandemia del covid que precisamente tuvo su origen en China, con nuevos brotes mundiales en 2021 y 2022 por lo que pese a los intentos de reprogramar la exposición fue imposible, hasta ahora.

Afortunadamente durante este tiempo tan largo China, a pesar del aumento de la tensión internacional con la guerra de Ucrania y de sus últimos brotes de covidque aún colean, no ha renunciado a realizar esta exposición. Enhorabuena al equipo de la Fundación y del MARQ que con su gran profesionalidad ha sabido superar todos los obstáculos en este tiempo haciendo y desahaciendo una interminable tela de Penélope y enhorabuena también, a la actual Diputación de Alicante presidida por Carlos Mazón, por haber podido finalmente ejecutar pese a los contratiempos lo que fue una gran iniciativa cultural para Alicante, la Comunitat Valenciana y España que podía haberse quedado en nada por las circunstancias.