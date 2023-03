Estimado amigo y colega,profesor Tamames: Nos conocimos en la Facultad de Económicas,y el 16-6-1974 en tu conferencia "La crisis energética",de la que gusrdo tu detallada exposición.Me has dedicado tres veces tu libro "Introducción a la Economía Española",el 11-6-1974 en el Salón de actos de las Madres Reparadoras,el 24-10-2004 en el Casino de Agricultura y en la Casa Museo Blasco Ibáñez,donde nos fotografiamos juntos el 29-7-2009.Te diré que has estado fabuloso en el Congreso de los Diputados,en los días 21 y 22 de marzo de 2023,en la moción de censura de VOX y tu como candidato independiente.Has dado a todos esos políticos,que llevaban chupete,cunado tu eras ya un sabio consagrado,les has dado una lección modélica de corrección y educación,lo que otros como Baldoví,Aitor Esteban,Patxi López,por citar los más maleducados contigo,les has sabido contestar con gracia,con sabiduría y educación,que ellos no han tenido contigo.No has decepcionado a nadie,que sea estudioso y no envidioso de tu condición de candidato.Con tu presencia y tus palabras,has dado a conocer los fallos de un gobierno socialcomunista y has engrandecido a nuestra querida España.Gracias amigo.