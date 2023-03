En una sala de arte sin público, tres parejas, supuestamente en la crisis de los cuarenta, son convocadas para una sesión de dinámica de grupo. Rodeados de cuadros con grandes rostros, los convocados que no se conocen, intercambian miradas de desconfianza y se sorprenden cuando encuentran una nota en la que su terapeuta les anuncia que no asistirá y que deben seguir las instrucciones de ocho cartas sucesivas. Se trata de que compartan con sinceridad sus problemas ante los demás, con la expectativa de encontrar una sensación de mejora. No es la primera vez que la dinámica grupal llega al cine. Los seguidores de Elton John recuerdan su filme biográfico Rocketman (2019), con la secuencia inicial donde el actor que interpreta al cantante participa en una sesión de ayuda en la que confiesa sus adicciones.

El cineasta Gerardo Herrero enfoca con su mirada sutil los problemas que surgen y se quedan detrás de las paredes de la convivencia. En ocasiones las razones del corazón, alguna razón no las entiende. Herrero es un productor notable con más de 170 títulos. Él ha producido a Ken Loach, a FF Coppola, descubrió y llevó hasta el Oscar a Campanella y son muchos los cineastas españoles que han iniciado su carrera con él. Pero la principal vocación de Herrero es la dirección, donde el vuelca su inmensa inquietud cinéfila. En «Bajo terapia» convergen muchos años de experiencia técnica y de evolución artística. La película se desarrolla como un drama con momentos de humor. Inicialmente se iba a rodar con un plano secuencia, lo que exigía que los actores preparasen sus textos a la perfección. Gracias a esto los diálogos son muy dinámicos dando un gran realismo al filme. Los intérpretes están todos extraordinarios, destacando Malena Alterio con un difícil personaje que evoluciona con el relato. Una cámara única sitúa al espectador como un participante más en la acción. La tranquilidad inicial irá mutando hacia momentos de intriga y tensión mientras el espectador no deja de implicarse. El filme de Herrero se hace necesario al traernos a nuestra atención situaciones humanas que están más cerca de lo que parecen y que no deberíamos olvidar.