Siempre, siempre, me ha entusiasmado y me sigue entusiasmando el TEATRO. Como en mis años de juventud no había televisión, ni móviles, ni ninguno de los artilugios actuales, ir al cine y al teatro eran para mí una de las diversiones más gratificantes, además de escuchar la radio y de la lectura. Por eso, ya en mi adolescencia leí todas las obras teatrales de Shakespeare y de García Lorca, en los libros de sus obras completas de la editorial Aguilar, que estaban en la biblioteca de mi padrino. También las obras de Valle Inclán, en la entrañable colección Austral, teniendo la suerte de haber podido ver representadas casi todas ellas en Madrid.

Porque en mis años de estudiante en la Universidad Complutense rara era la semana que no iba al teatro, a veces como miembro de alguna ‘claque’, y tuve la oportunidad de asistir a diferentes estrenos de Buero Vallejo: “El concierto de San Ovidio” (1962. Madrid, Teatro Goya), “El tragaluz” (1967. Madrid, Teatro Bellas Artes), “La fundación” (1974. Madrid, Teatro Fígaro), “Misión al pueblo secreto” (1999. Madrid, Teatro Español). También otros estrenos importantes como “Calígula” de Albert Camus, en 1963; y en 1964 “El caballero de las espuelas de oro”, de Alejandro Casona, ambas protagonizadas por José María Rodero en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Asimismo en 1963 recuerdo la primera obra de Antonio Gala, “Los verdes campos del Edén” en el Teatro María Guerrero. En el Teatro Español vi en 1964 el “Tenorio” con escenografía de Dalí, y en 1965 tuve el privilegio de presenciar allí entre cajas “El zapato de raso” de Paul Claudel, con un reparto y una tramoya espectacular. El año 1966 estuve en el estreno de “El hombre de la Mancha” en el Teatro de la Zarzuela, protagonizado por Luis Sagi-Vela y Nati Mistral. Y, como curiosidad, no quiero dejar de mencionar dos montajes con obras de Federico García Lorca: “La casa de Bernarda Alba”, con Ismael Merlo interpretando a Bernarda en 1976; y el estreno mundial de “El público”, en 1983, dirigido por Lluis Pascual que convirtió el patio de butacas del Teatro María Guerrero en escenario de este singular texto del simpar Federico. Muchos más son los espectáculos de teatro y musicales que he podido disfrutar en Alicante, Madrid o Barcelona, y he visto actuar a actores como José Bódalo, Carlos Lemos, Luis Prendes, Guillermo Marín, Andrés Mejuto, Gabriel Llopart, José Luis Pellicena, José Mª Escuer, Francisco Valladares, Agustín González, Alberto Closas, Fernando Guillén, Alejandro Ulloa, Eusebio Poncela, Fernando Delgado, Jesús Puente, Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Ballesteros, Nicolás Dueñas, Pedro Osinaga, Sergio Peris-Mencheta, Juan Carlos Naya, Luis Merlo, José Sacristán, José Mª Prada, Luis Varela, Alfonso del Real, Adolfo Marsillach, Toni Cantó, Carlos Hipólito, Manuel Galiana, Juanjo Artero… Y una lista interminable, como también de actrices: Amelia de la Torre, Lola Herrera, Alicia Hermida, Berta Riaza, Concha Velasco, Asunción Balaguer, Ana Belén, Emma Suárez, Blanca Portillo, Amparo Baró, Irene y Julia Caba Alba, Julia e Irene Gutiérrez Caba, María Isbert, Amparo Rivelles, María Luisa Merlo, María Fernanda d’Ocón, Tina Sainz, Elvira Quintillá, Florinda Chico, Terele Pávez, Gemma Cuervo, Marisa Paredes, Carmen Bernardos, Lilí Murati, Mari Carmen Prendes, María José Goyanes, Luchy Soto… Además, conocí las actuaciones de la gran Nuria Espert en los Festivales de España, tan importantes en los veranos de los años 60. Interpretaba “Hamlet”, donde hacía este papel masculino (1960) y también “El comprador de horas” de Jacques Deval (1964). Después he visto todas sus celebradas interpretaciones de García Lorca y muchas más. E incluso su versión de “Turandot” en el Liceo (1999), con el final del suicidio de la princesa, que Nuria Espert se inventó. Disfrutemos siempre del teatro, un arte inmortal que enseña, deleita y vincula de manera especial a quienes desde un lado y otro del escenario participamos de él.