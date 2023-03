Son malos tiempos y hay que demostrar lo evidente con pruebas que no se pedirían a lo que es imposible. Pero hay quien insiste en hacerlo con franciscana paciencia, aunque solo sirva para dar la razón a quien la tiene y demostrar que otros, por mucho poder que tengan, están equivocados. Es el caso de Agroingenieros por el Mar Menor, un colectivo de 300 ingenieros agrónomos de la Comunidad de Murcia que se han tomado la molestia de demostrar, pruebas científicas y empíricas mediante, lo que se ha repetido hasta la saciedad: el caudal ecológico del Tajo que ha elevado el ministerio de Teresa Ribera, dinamitando el trasvase y quitándole esa agua a quien produce riqueza con ella, sólo sirve, hoy por hoy, para diluir las aguas fecales que lanza el Jarama a este río por la ínfima calidad de la depuración de las aguas residuales de la Comunidad de Madrid y de municipios de Castilla La Mancha, entre ellos Toledo. Todo un símbolo, en este último caso: el lugar donde se asienta la sede del gobierno regional que trata a los regantes de Alicante como forajidos medioambientales resulta que es uno de los grandes culpables de verter agua al Tajo con un nivel de nitratos, entre otras sustancias, que supera en 550 veces los del Mar Menor, supuesta zona cero nacional de este tipo de contaminación. Dicho en román paladino: Emiliano García-Page, entre otros, es el responsable de emponzoñar el agua del Tajo, pero luego nos culpa a nosotros de su situación, que resuelve quitándonos esa agua de primera calidad para “disimular” el nivel de porquería que lleva río abajo. El 99% de la contaminación del río es culpa de su administración autonómica y del mal estado en el que están también las depuradoras de Madrid. Este es un punto clave en el recurso que la Generalitat ha presentado contra el incremento de caudales ecológicos, porque la petición inicial que nuestra Comunidad realizó en el Consejo del Agua, y que luego ocultó miserablemente el ministerio, pedía tener en cuenta el arreglo de este desastre medioambiental y el impacto positivo que tendría sobre la calidad final del agua, lo que haría innecesario más allá de 2026 el incremento de caudales ecológicos y permitiría que el trasvase continuara. Una práctica que viola claramente la normativa de la Unión Europea, que no permite “limpiar” aguas mal depuradas utilizando agua de buena calidad. Hay agua para todos, los que saben de esto lo han dicho siempre. Lo que no puede ser es que esa agua de calidad sirva para diluir y limpiar la desastrosa gestión que hacen algunos, como el gobierno de Castilla-La Mancha, pero de cuyas consecuencias culpan a nuestros regantes, con el apoyo incomprensible del ministerio que dirige Ribera, que no mueve un dedo para solucionar el verdadero problema que tiene el Tajo. Esta parcialidad torticera e inexplicable de Ribera marca el destino de este valioso informe que Agroingenieros por el Mar Menor va a entregar al Ministerio. Lo van a obviar porque ese informe pone al descubierto que no hay una sola razón que justifique lo que han hecho. Ya digo: malos tiempos corren, pero la evidencia es tan tozuda como la verdad.

Y una cosa más: Un auténtico lujo asiático. La exposición de los guerreros de Xian que ha traído el MARQ a Alicante va a hacer historia. La calidad de la muestra, cuidada con un mimo exquisito para que la vista, el oído y hasta el olfato puedan hacer una inmersión completa en la milenaria historia china previa al emperador Qin Shi Huang, hubiera sido ya de primer nivel con meras réplicas, pero la sensación indescriptible de estar ante cientos de piezas originales y, especialmente, de ocho de las esculturas auténticas que custodiaban el mausoleo del primer emperador de China constituye una experiencia única y muy emocionante. Largos años de trabajo del MARQ y de la Diputación se han visto recompensados con la consideración del Gobierno chino que ha reconocido la calidad de nuestro Museo Arqueológico para permitir lo que hace muchos años no permite en ningún otro lugar del mundo, que las figuras originales viajen a una exposición fuera del país. La presencia del ministro chino responsable de estos tesoros arqueológicos en la inauguración demuestra la importancia que su gobierno le ha dado a esta muestra. La satisfacción del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, al recorrer ayer las tres salas del MARQ que acogen esta exposición irrepetible era evidente y justificada. No se la pierdan.

