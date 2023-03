Se nota lo poco que falta para las elecciones: menos de dos meses. El ritmo de visitas, inauguraciones, promesas, etc. aumenta de forma acelerada en todas las Administraciones. Es una tradición que, en estas fechas, todos los alcaldes, presidentes de Diputación, Gobiernos Autonómicos, etc. ofrezcan la mejor de sus sonrisas y supuestos logros (reales o imaginarios), para ganar el favor de la ciudadanía.

Y aquí tenemos verdaderos fenómenos a la hora de prometer, con Ximo Puig en cabeza seguido de Carlos González o Carlos Mazón. Es difícil encontrar algo que no nos hayan prometido. Se ha demostrado rentable para captar votos y hay expertos en ello. Lo primero es saber vender al candidato, o posicionarlo que es más fino y, a continuación, destacar sus méritos o posibilidades.

En Elx, a nivel de municipales, los dos principales partidos presentan candidatos que forman parte del Ayuntamiento desde hace años y lo conocen bien. Para Carlos González, por el PSOE, será la tercera vez que se presenta a la Alcaldía y para Pablo Ruz, por el PP, la segunda. Sus fotos y mensajes están en la ciudad desde hace tiempo y eso que no ha empezado la campaña. Y son llamativos.

"Salimos a ganar"

En el caso de Carlos González es curioso el mensaje de “Salimos a ganar”. Se suponía que siempre salían a eso. No parece que nadie salga a perder. Los expertos electorales sabrán de estas cosas, pero siempre pareció evidente que era lo que querían.

Pablo Ruz, en cambio, declara en su publicidad “Motivos para confiar”. No se detalla ninguno en ella, lo que invita a pensar que debe ser una cuestión de fe, y más teniendo en cuenta la del candidato. Aunque la gestión municipal del PP local no fue muy beatífica en su día.

Aunque también es curioso el mensaje que lanza Carlos Mazón como candidato del PP a la Generalitat: “Sonríe, llega el cambio”. Autocalificarse de “cambio” alguien que, en 1999, ya fue nombrado Director General del IVAJ por Eduardo Zaplana, y que ha ocupado diversos cargos desde entonces, debe ser un cambio un poco raro. Más parece una regresión que un cambio real.

PSOE y Compromís

Y eso que la campaña aún no ha empezado. Como adelanto no está mal. Mientras tanto habrá que fijarse en lo que anuncian, pero también en lo que hacen. El Ayuntamiento, con los votos de PSOE y Compromís, acaba de aprobar la modificación urbanística que pretende consolidar el mercado provisional en la ladera del rio. De nada han valido las alegaciones, preocupaciones ciudadanas y llamadas a reconsiderar una decisión tan innecesaria como dañina al futuro de Elx.

Y, encima, ha habido que “escuchar excusas de mal pagador”. Compromís dice que no le gusta el sitio pero que no había alternativa. La alternativa era el antiguo Mercado Central, como se prometió, y los intereses generales de la ciudad deberían anteponerse a los de cualquier otro colectivo. Podían haber evitado este error y no lo han hecho. Decepcionante. El PSOE llega a decir que, con la propuesta, se pasa la zona de l´Escorxador de edificable a zona verde ganando unos miles de metros de ésta que compensarían la pérdida en la ladera. La realidad es que todo es una operación de maquillaje. Lo que se “gana” ya existe realmente, aunque oficialmente no esté así reconocido. Y no sólo eso: l'Escorxador está protegido por la nueva Ley del Palmeral, allí no se puede edificar. Y lo saben. No se gana nada con este cambio, más parece un “toco-mocho” que otra cosa.

Mercado Central

Y, por si faltara algo en este enredo, el PP amenaza con volver a su proyecto del Mercado Central aunque demoliendo el provisional que ellos crearon. En cambio, y como si la ciudad no hubiera evolucionado y mejorado en su centro histórico, plantean hacer un aparcamiento en la Plaza de las Flores, de dudosa viabilidad y con grave impacto en ese espacio de la ciudad. Seguir anclados en estas soluciones es motivo de seria preocupación.

De lo que salga el 28 de mayo dependerá la solución a este problema.