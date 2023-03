¿Cuántas veces os habéis arrepentido de no abrazar o no expresar vuestro afecto a una persona de vuestro entorno? Efectivamente, no me refiero a una relación de amor o de pareja, sino profesional, de amistad o de cualquier forma de conexión. Saber reconocer lo importante que ha sido para vosotros o sencillamente lo bien que os cae. En una sociedad como la nuestra, sobre todo en el tiempo de postpandemia, abrazar o besar se ha convertido en una grave ofensa para algunas personas.

Vivimos en una sociedad mediterránea, donde tradicionalmente el contacto humano ha sido habitual. Los antropólogos confirman que los fríos países nórdicos no exteriorizan sus sentimientos. Por el contrario, los países ribereños tocamos mientras hablamos, cogemos del brazo a las amistades, nos abrazamos y lloramos de felicidad, no escondemos nuestros llantos y, en definitiva, necesitamos exteriorizar nuestras alegrías y nuestras decepciones. Con la internacionalización de las comunicaciones, el intercambio de poblaciones y, en definitiva, la mezcla de culturas, hay diversos elementos culturales foráneos que han tomado peso en nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la celebración de Halloween o de Papá Noel. Hace cincuenta años, en mi niñez, sólo las veíamos en películas norteamericanas o del norte de Europa. Hoy compiten con nuestros Reyes Magos o el homenaje a nuestros difuntos del 1 de noviembre.

No seré yo quien critique las ventajas del mestizaje de culturas. Creo firmemente en la fusión de estas para aprender y progresar, para obtener los mejores valores de unas para reforzar las otras. Estoy de acuerdo, pues, en las explicaciones de Robert Merton en obras suyas como Teoría funcional y estructuralista (1985) donde, abordando la interdependencia sociocultural, argumentó que la fusión de culturas puede estimular la innovación y la creatividad, en tanto que esta interacción entre culturas puede llevar a la creación de nuevas ideas y prácticas. Con todas estas ventajas, también debemos tener en cuenta los riesgos de la uniformidad y de la pérdida de elementos de cada identidad. A mi parecer, la pérdida de la proximidad y el contacto personal en un mundo cada vez más tecnológico e inmerso en la realidad virtual, como también el liderazgo del mundo anglosajón, nos ha frenado ese contacto y la manifestación de sentimientos. La reciente pandemia de COVID-19 nos ha aislado todavía más y, todavía de manera inconsciente, huimos del contacto humano.

Recientemente comentaba con un colega de la universidad que, tras el confinamiento, los despachos del profesorado están casi siempre vacíos. Hemos optado por la virtualidad desde casa y hemos abandonado el hábito anterior de tomar café en las pausas de clase y de comer cuando finalicen. Sin estos momentos de presencialidad, difícilmente podemos incrementar nuestra convivencia, expresar nuestros sentimientos para compartirlos con nuestros compañeros y compañeras. Paralelamente, la generación posterior, los estudiantes, nuestros jóvenes se han habituado a las amistades en red, donde difícilmente se pueden compartir con el tacto o con las miradas sus pensamientos o sus preocupaciones. ¿Caminamos hacia una sociedad donde el contacto personal será un hecho aislado?

Permitidme que manifieste mis sentimientos. Os los quiero compartir en un artículo en el cual me he intentado alejar: el uso de la lengua que no me enseñó mi madre me lo pone más fácil. Aprendí sólo hace diez años a expresar mis sensaciones. Opté por abrazar, besar y ser natural, sin ningún tipo de freno, mis sentimientos. Sólo pude compartirlos con mi madre en los últimos años, cuando su demencia iba en aumento, nada me frenaba. Saboreé cada contacto suyo en los últimos minutos y segundos. Antes me fue imposible: procedo de una familia que nunca ha expresado el afecto con los abrazos o con los besos. Ahora, en su ausencia, he entendido que no sólo la echo en falta, sino también unas muestras de cariño que compartíamos pero que nunca nos dimos. Hoy por fin la he llorado. No eran momentos de pandemia, tampoco de universalización por las tecnologías ni de influencia de los modelos conductuales del norte de Europa. Era, sin ninguna duda, las consecuencias de una educación represiva de una sociedad que nunca ha valorado la afectividad como una de las bases de nuestra existencia. Vivimos en medio de tópicos como “los hombres no lloran”, “los hombres no besan a los hombres”, “en actos formales no hay que tocarse”, “si es un desconocido, dale la mano fríamente y con carácter decidido”. Me rebelo, no quiero filtrar mis sentimientos: demos un abrazo sincero a las personas que queremos o que reciben nuestro agradecimiento. Sin dudas ni titubeos: veréis como sorprendéis a las personas más frías que podáis encontraros. ¡Palabra de sentimental!