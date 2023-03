La moción de censura es un procedimiento que recoge la Constitución Española y el reglamento del Congreso de los Diputados. Es una potente y necesaria herramienta política que permite, a las distintas formaciones con representación en el Congreso, exigir responsabilidades políticas al presidente de un país y a su gobierno. Como todo instrumento, la moción de censura debe de usarse con conocimiento de causa, sin abusar de ella y con el único objetivo para la que fue redactada, es decir, suplantar a un gobierno del que sus diputados han perdido la confianza. Desde 1978, año de entrada en vigor de nuestra actual Constitución, se han llevado a cabo seis mociones, incluida la última presentada por Vox, la de Ramón Tamames.

Apenas han trascurrido siete días desde que Vox expuso sus argumentos para sentar a Tamames en la presidencia del gobierno de España. Y ya, el poco ruido mediático que se generó se ha diluido como un azucarillo en un litro de té. Esta última moción al gobierno de Sánchez, igual que la penúltima en noviembre de 2019, también presentada por Vox, nada nuevo han aportado al panorama político español. Parece que al dúo Vox-Tamames le salió el tiro por la culata, siendo los más beneficiados los que debían ser reprimidos, los censurados. Según todas las previsiones, esta cita parlamentaria que tuvo lugar el martes 21 de marzo estaba abocada al fracaso incluso antes de nacer. Y aunque los argumentos expuestos por los censores fueron esperpénticos, caóticos, erráticos, llenos de falsedades y generadores de vergüenza ajena, tengo que reconocer que yo lo vi, no entero, pero si lo suficiente. Y es que soy de los que siguen pensando que hasta de las situaciones más rocambolescas podemos aprender algo.

Aprendí y pude ver en directo que la sobrevaloración que una persona puede tener de sí misma puede causar verdaderos estragos en sus sentidos, en sus emociones y en su conciencia. Vi a un anciano, casi nonagenario, excomunista y profesor de economía que, aplastado por su propio ego, deambulaba entre folios, con mirada condescendiente del que se cree superior, intentando dar seriedad al asunto, cuando lo único que conseguía era hacer el más grosero de los ridículos. Ramón Tamames no parece ser de esos que admiten críticas, aunque éstas procedan de sus allegados o familiares. Seguro que su “yo” le impedirá reconocer sus gravísimos errores, nunca será consciente de lo caricaturesco, irrisorio y bufonesca que fue su intervención parlamentaria. Él seguirá ocupado dándose palmaditas en la espalda y mirándose al espejo admirándose de lo bueno que es, de lo grande que es. Es justo decir que el super-ego que sufre el señor Tamames no es de su exclusividad, aunque seguro que eso le disgusta. El señor Mañueco también anda sobrado de su superyó. Parece ser que el presidente de Castilla y León, cegado también por su ego, nos trata de convencer de que lo suyo, eso de hacer peinetas, “es un gesto involuntario”. Imaginan cómo deben de estar sus amigos y familiares cuando cada dos por tres tengan que ver cómo, sin poder evitarlo, les levanta el brazo con el dedo corazón extendido y la palma de la mano hacia dentro. Muy contentos no creo que estén, o sí, vete tú a saber. Si ese gesto tan soez, tan indecoroso, tan obsceno y ofensivo ya lo tenía en la escuela, no sé cómo ha podido llegar a ser todo un presidente autonómico, o sí.

Aunque ya me lo imaginaba, pero viendo la moción de censura me reafirmo aún más en la genialidad y la sabiduría que encierra el refranero español. Y fue escuchando los argumentos que la señora Gamarra expuso para defender la abstención de su grupo al despropósito de los hechos que estaban ocurriendo en la cámara baja de las cortes generales. La portavoz del partido popular, Cuca Gamarra, defendió la abstención de su grupo argumentando al respeto qué suponía para ellos un señor mayor, de casi noventa años, y su trayectoria como economista. Eso sí, también puso mucho empeño, buscando incluso los recovecos más escondidos del lenguaje, para no pronunciarse por futuros pactos con la extrema derecha en futuras, ya próximas elecciones. Para esta forma de comportamiento de la militante del PP hay un refrán que lo aclara a la perfección: “Perro no come perro”. Este refrán que incluso está sustentado en una base científica, socialmente viene a decir que los miembros de un determinado gremio tienden a evitar conflictos entre ellos. Pues eso; blanco y en botella…

Mi madre va a tener razón. Mi madre, con la misma edad que el señor Tamames, tiene problemas de audición. Por más que nos hemos empeñado, no hay forma de que se pruebe unos audífonos. Siempre que se lo hemos propuesto, pedido, hasta suplicado; nos ha respondido con el mismo argumento: “¡Total, para lo que hay que oír…!”.