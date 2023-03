Como en tantas otras cosas, en el tema de la gestación subrogada la población española va muy por delante de su clase política, sea cual sea su pelaje ideológico. La polémica abierta por el caso de Ana Obregón y su hija, concebida en Estados Unidos por este sistema, supone un triple salto mortal inesperado de la crónica rosa al debate social más enconado. El Gobierno de Pedro Sánchez podía haber sorteado ayer grácilmente esa polémica no comentando un hecho que está asumido por buena parte de la opinión pública española. Pero no fue así. Lejos de responder con un educado y revelador “sin comentarios”, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, que además estaba ayer en Alcoy, se metió abruptamente en el jardín y habló de “una forma más de esclavitud” y de que “la integridad física de las mujeres ni se compra ni se vende”, para señalar finalmente que los vientres de alquiler están prohibidos en España. Este Gobierno, que presume de progresista y que ha legislado nuevos derechos, a veces con tino y otras hasta rozar el absurdo (ahí está la nueva ley de Belarra sobre derechos animales que te puede encarcelar por matar una rata), tiene perfecto derecho a no compartir el trasfondo ético que subyace a una gestación subrogada. Pero también debe respetar lo que piensa una opinión pública que, como veremos, no está de acuerdo mayoritariamente con sus puntos de vista. Ha querido el azar que en esta polémica podamos contar con el avalado trabajo científico de un equipo de la Universidad de Alicante, cuyo estudio sobre la opinión que los españoles tenemos sobre este asunto es una referencia en la materia. El resultado es inesperado se mire por donde se mire. Un 53% de los españoles apoya la gestación subrogada sin tapujos. La mayoría de los ciudadanos de este país aceptarían este tipo de gestación en el caso de una infertilidad que no tuviera otras soluciones. El 58%, una cifra aún mayor, cree que se debería regular legalmente este tema. La tendencia, además, es a que la aceptación de este tipo de gestación por sustitución vaya a más entre nuestra población. Es un hecho que más de mil nuevos españolitos vienen al mundo cada año por este sistema, aunque obviamente sean gestados y nazcan en el extranjero. Por supuesto que se puede no estar de acuerdo con los vientres de alquiler. Pero, ¿tiene sentido criminalizar a quien ha decidido elegir esta opción? ¿Son esclavistas esa mayoría de españoles que está de acuerdo con los vientres de alquiler y pide una regulación?