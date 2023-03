A Miguel Mínguez, conseller de Sanidad de la Generalitat, no debería hacer falta decirle que ante la duda haga caso siempre al médico. Él lo es, así que debe entenderlo mejor que nadie. Debe de haber sido eso, aunque los caminos de Galeno son también inescrutables, lo que ha hecho a la Conselleria cambiar en menos de un mes su muy discutible y arbitraria decisión de eliminar el doble cribado de las mamografías para controlar el cáncer de mama y evitar falsos diagnósticos. La denuncia de varias asociaciones de mujeres de la provincia y de otras tantas organizaciones locales, autonómicas y nacionales de lucha contra el cáncer no pareció inquietar en un primer momento a la Conselleria cuando adoptó esta decisión, que mantuvo su decisión invocando el argumento de que “en Europa sólo se hacía un control de cada mamografía y no dos”. Pero cuando fueron los radiólogos en bloque los que hicieron ver a las autoridades sanitarias el grado de irracionalidad de la medida y las terribles consecuencias que podía acarrear, la cosa cambió apreciablemente. Tan apreciablemente que en abril volverá el doble cribado, una decisión de la que hay que alegrarse y mucho. Ayer ya lo hacían Loreto Brotons, de APAMM de Alicante, y Manuela Agulló, de AMACMEC de Elche y comarca, porque sin duda mantener esta práctica diagnóstica del doble control ayudará a luchar con mayor eficacia contra este tipo de cáncer. Estamos en las fechas que estamos, así que también debe haber contribuido que algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, caso de Andalucía, habían tomado recientemente una decisión similar. Lo que pasa es que allí están privatizando la sanidad a marchas forzadas, incluida la hasta ahora sagrada atención primaria, y ese tipo de medidas, que conllevan un ahorro considerable, suenan más razonables con esa filosofía de que lo privado siempre es mejor que lo público. De momento, los médicos de allí no han conseguido lo que han conseguido los de aquí, torcer el brazo de una conselleria que siempre está pendiente de lo que viene de Europa, aunque sea manifiestamente peor que lo nuestro. Les hablé cuando informamos de la medida de eliminar el doble cribado de las mamografías, ahora rectificada, del miedo en los ojos de una mujer a la que le habían diagnosticado un tumor en el pecho. Sigo recordándola. Espero que siga bien y lo supere. Muchas mujeres como ella podrán estar ahora más tranquilas en nuestra Comunidad sabiendo que su sistema público de salud ha entrado en razón y hace lo mejor que puede hacer para que la inquietud del resultado de una mamografía sea para ellas el menor posible y la precisión la mayor. En eso, concretamente, sí podemos decir de nuevo que somos mejores que Europa.

Y una cosa más: La cercanía de las elecciones marina a los políticos dejándoles los principios inamovibles de antaño como carnes maleables y tiernas. Las líneas rojas imponentes como murallas de Jericó pasan a ser suaves líneas blancas de superficie. Se escucha con atención y hasta cariño hasta a los más irreductibles y protestones ciudadanos: ellos ya no ven gente enfadada que pide cosas imposibles, ven posibles votantes con peticiones muy razonables. Esa y no otra debe ser la razón por la que durante el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Alicante se creara por fin una comisión sobre el ruido en calles emblemáticas de la ciudad a la que nadie se atrevió a oponerse, hasta Vox se abstuvo, y que va a resolver en dos meses (dicen ellos) lo que no se ha resuelto en cuatro años. El bipartito vio la luz por fin después de haber machacado a estos vecinos, llegó a recurrir una decisión favorable a sus peticiones para cargársela por un mero defecto de forma, y ahora todo son buenas intenciones de arreglar las cosas. La izquierda estaba que no se lo creía: han hecho falta cuatro intentos, tres fallidos, para conseguir que el Ayuntamiento se centre en un tema que al parecer ha sido hasta ahora una minucia intrascendente: la salud, el sueño y el bienestar de cientos de vecinos. ¿Cuántos milagros como este nos quedarán por ver hasta que las urnas acaben con el espejismo? Te dejo nuestros titulares destacados: Habrá segunda lectura de las mamografías a partir de abril

La Asociación de Cáncer de Mama considera que suprimir la segunda lectura de las mamografías es jugarse la vida

¿Se debe bajar el cribado de mama a los 40 años? Los radiólogos dicen que sí

Unidad plenaria contra el ruido en el Casco Antiguo y "ruptura" del bipartito por el transfuguismo