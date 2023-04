Alicante recibe estos días de Semana Santa a miles y miles de turistas nacionales y extranjeros, atraídos por el buen tiempo y el encanto de una ciudad singular. Singular donde las haya. Anda abierta en canal en el centro por un sinfín de obras que el Ayuntamiento de Alicante está acometiendo en los últimos meses, mirando de reojo la cita electoral de mayo, y que han convertido la zona en un caos circulatorio. Se trata, además, en su mayoría de iniciativas financiadas con fondos de la UE, por lo que el tiempo corre en contra.

Entre los trabajos de reurbanización se encuentra el de la avenida de la Constitución, que el alcalde quería tener terminado a toda costa para Semana Santa, con el fin de evitar una mala imagen entre alicantinos y visitantes y que le pueda penalizar en las urnas. Pero le ha pillado el toro y pasa lo que pasa, que las prisas en política no suelen ser buenas. Baldosas rotas, separadas entre sí, con un color entre desgastado y sucio... No eran pocos los que en la mañana del Domingo de Ramos, paseando por el vial de camino a ver «La Burrita», se mostraban entre sorprendidos y avergonzados por lo que no se puede considerar más que como una auténtica chapuza «constitucional».

El alcalde, que visitó el vial el viernes, presumía pocas horas antes de la apertura de la avenida de la Constitución, de que la obra «asombra a todos los que han paseado» por ella y que todos, vecinos y turistas, íbamos a poder disfrutar «de una vista que no teníamos desde hace muchos años de las fachadas».

En eso sí que tiene razón Barcala, mejor mirar hacia arriba (es lo que debió hacer él) porque hacerlo hacia el suelo es para echarse a llorar.