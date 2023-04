Retorno al hogar

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

**

De Harold Pinter. Dirección: Daniel Veronese

Producción: Producciones Teatrales Contemporáneas

No se pueden tomar los pasajes al pie de la letra, sino que conviene ir un poco más allá para entender mejor la atmósfera gris, anodina y de disputa en el ámbito de una familia. Ese clima de peligro y tragicómico refleja la soledad o la incertidumbre existencial. Las espinas en las relaciones, la incomunicación y la irracionalidad de las cosas como risible espejo de la naturaleza humana y de la sociedad.

De todos modos, no se salvan los escasos muebles que hay en el minimalista espacio del montaje de «Retorno al hogar» (1965), de Harold Pinter, Nobel de Literatura en 2005 y uno de los más influyentes representantes del renacimiento del teatro inglés de los años 60 con una síntesis del lenguaje coloquial y su economía de medios. Esto no impide que, a pesar del abundante público, la pieza sea pobre y que nos empuje a comprender que la vida e historia del teatro reclama una cierta revisión y reescritura. Y no es la primera vez que reflexionamos sobre el tema.

La cuestión es que un padre viudo reside con sus dos hijos adultos y un hermano. Y llega el hijo mayor y su esposa, quienes viven en otro país. La adaptación y dirección es del argentino Daniel Veronese, y el veterano Miguel Rellán siempre persuade con suma facilidad y polariza la atención. Los demás, David Castillo, Fran Perea, Alfonso Lara, Juan Carlos Vellido y Silma López, hacen lo que las escenas permiten. No es demasiado.

Los efectos teatrales, los recursos dramáticos y los giros de la acción ponen de relieve un carácter artificioso, mezcla de realismo y misterio, que se convierte en ordinario por obra y gracia de Pinter, uno de aquellos «jóvenes airados». Durante cien minutos campean el existencialismo del absurdo y el «teatro de la inseguridad» del autor con personajes que pretenden reaccionar y fracasan.

Valen el riesgo teatral y la diferencia, pero es pecado aburrir y poner a prueba de esa forma la paciencia de los espectadores del Principal de Alicante. Es de suponer que algunas risas enlatadas se proponen evidenciar el irrisorio y aparente sinsentido.