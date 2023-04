Ultrajado, hambriento, herido, secuestrado, amedrentado, engañado, extorsionado, expoliado, apaleado, manipulado, perseguido, emigrado, enfermo, agobiado, desplazado, robado, insultado, drogado, atemorizado, enmudecido, defraudado, condenado, asesinado, deshumanizado: ¡Ecce Homo!... Sí, he aquí al hombre, a muchos hombres y mujeres de nuestra época. Una época en la que los adelantos científicos y técnicos alcanzan niveles nunca imaginados, pero en la que junto a las más refinadas comodidades encontramos la miseria y el dolor, la carencia de lo imprescindible; una época que contrapone las más sofisticadas tecnologías con las lacras de las enfermedades incurables o las trágicas cifras de los accidentes de circulación. Un mundo en el que coexisten vergonzosamente la extrema opulencia y los derroches ostentosos con la diaria muerte de millares de niños carentes de alimentos. Una sociedad que desarrolla las libertades más elevadas, pero en la que también se dan los abusos dictatoriales, las crueldades tiránicas. Unos pueblos pobres para la paz, pero derrochadores en armas para la guerra, esa guerra que ahora podría aniquilar a nuestro mundo hasta borrar cualquier recuerdo de esta civilización. Porque nuestra civilización, orgullosa de sus maravillosas conquistas científicas, no ha sido capaz de conquistar esa anhelada tranquilidad de espíritu que predicaba hace más de dos mil años Jesús de Nazaret.

—≪Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos≫. ¡Qué extraña paradoja! ¡Qué alabanza tan aparentemente incongruente para quienes cifran sus anhelos en el triunfo, en el dinero, el brillo de los halagos y las loas, el placer de las cimas sociales, políticas, económicas!

Cristo conocía la verdad, es más, Él es la Verdad. Su mensaje nos sitúa, pues, en el auténtico camino de una vida plena, porque Él es también el Camino y la Vida misma. ¿Cómo no meditar entonces en esta rotunda afirmación? —≪Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos≫.

Pobres de espíritu… No cobardes, ni perezosos, ni displicentes, ni timoratos. No, eso no. Valientes para la denuncia de las injusticias, de la violencia, de la miseria. Pero sabedores que la felicidad auténtica se encuentra muchas veces, la mayoría de las veces, en las pequeñas cosas, en las más sencillas y cotidianas, esas que ya son un tesoro olvidado en medio de la vorágine de nuestra vida desquiciada de prisas y de máquinas. Siendo capaces de sonreír cargados con la cruz de las adversidades diarias, de las contrariedades que presenta la vida misma. Pobres de espíritu para poder encontrar la riqueza de lo humilde, la grandeza del Evangelio.

Ojalá que tengamos la pobreza de espíritu necesaria para comprender, sin orgullo, que nuestras sencillas obras tienen la trascendencia de un mensaje silencioso de fe y amor en este mundo repleto de clamores y reclamos estruendosos y deslumbrantes. De una sociedad atiborrada de tantos Pilato lavándose las manos para desentenderse de las necesidades de aquellos inocentes maltratados tantas veces por los abusos de quienes ostentan el poder, siendo capaces de desatar guerras infames en las que las víctimas, además de los propios combatientes, son niños, ancianos, mujeres y hombres inocentes, que pierden su vida, sus casas, su tierra. Aniquilado todo criminalmente, cruelmente, ignominiosamente, por incomprensibles afanes ultranacionalistas.

Y que en esta Semana Santa de 2023, con la pandemia aún no derrotada completamente, sepamos compartir, ser útiles con nuestras obras mejor que con nuestros buenos propósitos, ante tantas circunstancias infames que se dan actualmente.