Pensaba escribir algo de la candidatura de Tamames, pero al tercer bostezo he borrado el fichero, y eso que Don Ramón me parecía un tipo interesante, pero las cosas que dice ahora, pues no, no dan ni para chascarrillos. Pero algo voy a contar: sería por el 96 o así cuando le contraté a petición de Vázquez Novo para dar una conferencia en la Cámara de Comercio, y la verdad es que colgamos el cartel de “No hay billetes”. Fue un éxito de crítica y público, pero no fue muy original el Profesor, repitió por enésima vez citas de su libro “Estructura Económica de España”, que ha sido y es libro de cabecera de los que nos dedicamos a este proceloso mundo y su modus vivendi desde que lo escribió siendo comunista en 1960.

Pero ese era otro Tamames que no tenía nada que ver con el madurito del otro día en Las Cortes. A ver, para ser sinceros, muy rojo peligroso tampoco era el Ramón que conocí, no se vayan a creer. De hecho hizo muchísimas migas y complicidades con un grupito muy selecto de la élite económica de Alicante en la cena que celebramos, yo diría que en “El Delfín”, y allí tampoco es que proliferaran los enemigos del Capital precisamente.

No iba a hablar de Tamames sino de los que, a la vejez, viruelas, dan la vuelta como un calcetín a sus ideologías y reniegan de ellas. Se dice siempre que quien no es de izquierdas a los 20 es que no tiene corazón y el que lo sigue siendo a los 40 es que no tiene cerebro. No sé yo. Uno se vuelve más conservador con los años, pero no necesariamente de derechas. Conozco comunistas muyyyy conservadores, tanto que añoran a la URSS, la dictadura del proletariado y a Lenin, no les digo más.

Siguiendo el refrán hay muchos apóstatas que cambiaron de caballo rojo a caballo azul, mientras el caso contrario es menos frecuente. Significadas piezas del socialismo han ido de tal forma virando a la derecha que al final están en las antípodas de lo que otrora defendieron. Es verdad que la ideología tiene también mucho que ver con los líderes y no es ni parecido seguir a Felipe o a Guerra que a Sánchez, pero oyes hablar a Leguina -o a “Moscú” hace unos años- y es/era una enmienda a la totalidad de sus postulados anteriores.

Ya me di cuenta hace muchos años de que era más cómodo vivir sin ideología, si acaso con algún toquecito ácrata que se acomoda como un guante a sociedades en continuo movimiento. Pero claro los políticos tienen que disimular y aparentar como sea que son de aquí o son de allá y encima sobreactúan, con lo que la malvada hemeroteca les delata. Cambiar de chaqueta es legítimo, pero queda muy feo cuando ha habido gentes que te han seguido por lo bien que te explicas e incluso convenciste a alguno de que votara lo que representas o representabas.

La historia está llena de Pablos que se cayeron del caballo en el Camino de Damasco, pero sólo a él se le recuerda por alcanzar la santidad, y lo cierto es que el de Tarso tenía una vida muy acomodada como ciudadano romano. No sé yo si no saldría perdiendo con la palma del martirio.

Como experto en caídas de caballo debo decir que me he levantado alguna vez polvoriento y con huesos rotos, pero nunca tuve visiones divinas, más bien juraba en arameo.

A diferencia de mí, otros han recibido revelaciones, como los tránsfugas que le dieron la Comunidad de Madrid a la Espe o la Maruja que puso en el mapa a Zaplana. O sin ir más lejos los Ciudadanos que ahora son ciudadanos con minúsculas, una vez abandonado el partido al que le deben el escaño pero aferrándose con uñas y dientes al sillón, no vaya a ser que la Dipu cambie de manos en este tramo final, los dioses no lo quieran.

Desde ya les digo que ser tránsfuga de un partido para comer de la sopa boba de otro me parece uno de los cánceres de la democracia, de esos que te hacen añorar las dictaduras corruptas y criminales, pero en donde a los traidores se les estrangula con una cuerda de piano. Vale, me he pasado, pero esos bípedos que se amarran a una institución contra el partido que les puso en una lista y el inocente ciudadano que cometió la torpeza de votarles sacan lo peor de mí mismo. Nadie les votó, entre otras cosas porque normalmente no les conoce ni su familia, sino que salieron de rebote gracias al partido del que ahora se carcajean.

Y por lo menos Tamames está al final de su vida, incluso se merece su minuto de gloria y si para ello tiene que cambiar la hoz y el martillo por el yugo y las flechas, pues pensará que, como en la escena final de “Con faldas y a lo loco”, nadie es perfecto.