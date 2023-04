Alicante volvió a ser en el año 2022 la cuarta provincia española que más euros generó en taquilla. Pero si nos atenemos a parámetros cinéfilos, habrá decenas de capitales provincia (todas las autonómicas más las que cuentan con Filmoteca) que nos adelanten en hábitos de consumo relacionados con el buen cine.

Lo que ocurre en el interior de la sala oscura debe ser secreto del sumario, como cualquier acto íntimo. Pero permítanme desvelar algunas situaciones desalentadoras de las que he sido testigo las últimas semanas. En el pase del sábado por la noche de la película que ganó el premio al mejor director del Festival de Málaga había menos espectadores que los que cabrían en una mesa de cualquier terraza de la plaza de los Luceros. La Concha de Oro de San Sebastián, ‘Los reyes del mundo’, pasó inadvertida entre pases con la sala vacía, mientras la notabilísima Palma de Oro de Cannes de este año, ‘El triángulo de la tristeza’, curioso cóctel entre ‘Parásitos’ y un reality extremo, apenas aguantó un par de semanas en cartel. El divorcio entre los espectadores de a pie y cualquier atisbo de oferta cinematográfica alternativa de calidad se consumó hace tiempo. Las instituciones públicas no saben, no contestas.

A todo esto, atendiendo a los titulares de este diario, Ciudad de la Luz ofrece 5 millones de euros, casi 1.000 millones de pesetas, al equipo de profesionales que quiera dirigir el complejo, tras haber constatado el fracaso de la primera convocatoria, a la que se presentaron a título individual candidatos de perfil más que bajo, abisal. Lo único que sabemos es que el Gremio de Artistas de Hogueras tendrán trabajo en los estudios, si por fin hay un rodaje.