Podem parlar als més menuts sobre un tema com la mort? Durant molt de temps, semblava que els mestres i la família, havien de tenir tabús per alguns temes com la realitat de les noves famílies, alguns aspectes escatològics o del propi cos humà i, com no, la desaparició de les persones estimades. Per sort, al mateix temps que diversos valors s’han incorporat amb força en els materials docents de l’educació infantil, com ara la solidaritat, la tolerància i el respecte, la diversitat i l’empatia, entre altres, s’han trencat les línies roges marcades pel pudor i per una educació que bandejava aspectes que podien tenir un difícil tractament.

Educar en llibertat i en valors als més menuts és, sens dubte, un factor afegit per a la nostra societat. Per aquest motiu, els àlbums infantils il·lustrats han ampliat les seues temàtiques i, a hores d’ara, podem trobar publicacions molt interessants en les llibreries, en les biblioteques i en les aules. Així, vaig poder gaudir de la xarrada sobre la matèria que el col·lega de la Universitat d’Alacant, Dari Escandell, especialista en literatura infantil, va oferir al nostre alumnat del Grau d’Educació Infantil del Campus d’Alcoi, a través del programa #UAdivulga, en el Saló d’Actes del Club d’Amigues i Amics de la UNESCO d’aquella ciutat.

L’àlbum infantil il·lustrat no és ben bé cap gènere literari, tot el contrari, ja que els textos, acompanyats per nombroses il·lustracions, poden ser poemes o proses. El que està clar és que la dualitat imatge-text d’aquestes publicacions crea un objecte ben atractiu per als més menuts que permet tractar continguts transversals fonamentals en la formació d’aquest segment d’edat. Es tracta d’un públic lector que necessita encara la mediació d’una persona adulta a fi de completar o de reforçar la lectura, tot això enmig del seu procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura. El ventall actual d’àlbums il·lustrats en les llengües oficials del nostre entorn és ben variat i heterogeni, amb una diversitat de formats i d’edicions que no representa un encariment necessari del producte final.

D’aquesta xarrada em va cridar l’atenció diversos exemplars que aborden el tema de la mort entre els més menuts. Si recorrem a les bases de dades, hi ha en aquests moments més de 87 edicions en castellà i en valencià que aborden aquesta temàtica. Si la desaparició de les persones estimades continua sent un dels grans tabús que encara tenim en la nostra societat, estem davant d’un repte: com preparar per a la mort i ajudar les xiquetes i els xiquets per al procés de dol. No us negaré que l’experiència personal recent m’ha portat a aquest interés, però sobretot el fet que fa uns quants anys una bona amiga em va explicar –davant de la seua imminent defunció a causa d’un càncer terminal– com havia anat preparant els seus fills, a més del seu entorn entre els quals em trobava jo. Normalment, la mort no avisa, no sabem quan es produirà: un motiu pel qual cal tenir a mà materials com els que presenten aquestes publicacions que puguen preparar a un col·lectiu més dèbil del normal davant d’aquesta situació.

Així, he conegut un estudi d’una docent, Conxita Larrull i Bertran, Antropologia de la mort i el dol (2005), que ofereix diverses pautes d’intervenció a l’escola davant d’aquesta realitat. Com diu Larrull: “moltes vegades no en volem parlar. Sembla com si per parlar-ne la convoquéssim, i esquivem el tema. Però el que és ben segur, és que aquest tema no el podrem esquivar sempre, la mort forma part de la vida, com més vida tinguem, més morts viurem al nostre voltant.”. Amb aquest esperit, podem trobar una publicació recent Jo sí que vull saber de veritat què és la mort (Takatuka, 2021), un àlbum infantil il·lustrat que aborda sense complexos la realitat de les defuncions per a uns menuts que ho volen saber tot davant d’uns adults que no saben com explicar-ho.

Dir les coses pel seu nom, sense pensar que els nostres receptors no tenen capacitat d’enteniment, és un deure per als qui volem educar i formar els futurs adults de la nostra societat. Si volem millorar el seu enteniment i construir unes personalitats fortes i segures, cal treballar les emocions i els sentiments sense cap tipus d’eufemismes o de respostes a mitges. Ser clars i sincers, encara que amb les paraules justes i les explicacions que s’adapten a la seua capacitat de comprensió. No oblidem que gran part dels traumes que la nostra generació ha tingut –en matèria del nostre cos i de la nostra sexualitat, entre altres– s’han desenvolupat en la maduresa per manca d’haver-los tractat amb seguretat i amb la major informació possible el seu origen. Parlem-ne: no tinguem por de les paraules.