El 7 de abril se eligió como la fecha para celebrar el Día Mundial de la Salud en conmemoración a la creación de la OMS en 1948. Una de las pandemias que actualmente impera en la sociedad es el deterioro de la salud mental, y en un alto porcentaje es consecuencia del nivel de tensión y del tipo de ambiente que se respire en las organizaciones. La ansiedad, el estrés, la sensación de peligro y el miedo hace que nuestro cuerpo genere grandes cantidades la hormona cortisol. Una sustancia que en altas dosis y de manera continuada es altamente perjudicial para la salud de las personas. Origina problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, de insomnio y de depresión, entre otros. Incluso puede derivar en suicidios.

Acabo de leer el excelente artículo del periodista de este diario David Navarro, titulado “Chivatos en las empresas …”. En dicho artículo, el autor advierte, informa y explica de la entrada de una directiva, una norma legal, europea que obliga a las compañías a disponer de un sistema que permita a los empleados reportar conductas que infrinjan la ley preservando su identidad. Los llamados chivatos, o no.

Durante mis más de veinte años como profesional en el ámbito privado y, especialmente, durante mi paréntesis de cuatro años como técnico en el sector público, siempre he puesto en valor, en todas mis reuniones con mis compañeros, bien como subordinado o bien como responsable de un equipo de personas, tres aspectos irrenunciables para la salud de toda organización y para la de cualquier profesional: el compañerismo, el trabajo con ética, honestidad y valores humanos y, finalmente, colaborar para mejorar el mundo como propósito.

El periodista, David Navarro, sabiamente pone encima de la mesa la controversia que nace con esta ley, en tanto en cuanto, puede convertirse en una peligrosa arma utilizada, precisamente, por aquellas personas que buscan todo lo contrario. Un beneficio personal ilícito, una venganza contra un compañero o hacia superior; o simplemente la materialización del pecado nacional; por envidia.

Puedo aseverar que en todos los sectores en los que he trabajado, desde mis comienzos como becario hasta los puestos de dirección, así como en los sectores en los que actualmente ejerzo como consejero o consultor que existen importantes controles internos, auditorías, metodologías de alerta y sistemas de fiscalización. Además, en manos de excelentes profesionales formados en la materia y libres de sospecha. Gracias a ello, a estas herramientas y a estas personas, se han detectado, corregido y evitado muchos casos.

Tanto en el sector público como en el privado, he conocido casos flagrantes de amenazas entre compañeros; e incluso a superiores. Serían denunciados falsamente si no obedecían a sus peticiones, prebendas y deseos. Una extorsión y un mobbing en toda regla. Que, por cierto, en muchos casos dichos deseaos y peticiones eran poco éticos, nada estéticos e incluso ilegales. Mi recomendación siempre ha sido la misma a los compañeros extorsionados, manteneos firmes, actuar con honestidad, sin miedo y con el derecho y la razón por bandera. Algunos, por temor, rendían obediencia a los chantajistas, otras personas no.

No estoy en contra de las denuncias. Es más, opino que deben de ser obligadas, pues ninguna organización pública o privada debe tolerar la mala praxis. Y la transparencia es clave. Si bien, estoy en contra del pleno anonimato. Aquel que decida realizar una acusación o despertar duda sobre alguna persona u organización debe ser responsable de sus actos. Incluso aunque sea sin maldad y con ingenuidad. No hay nada más peligroso en la vida que un tonto o tonta motivado. La duda generada, la publicidad ocasionada y el sufrimiento físico y mental son un daño irreparable para la salud de la persona y de la organización.

Si toda denuncia debe ser aceptada, analizada e investigada, si aparentemente procede. Si todo denunciante tiene el derecho de ser protegido. Y si todo denunciado tiene tanto derecho como el que tiene el denunciante, o más, por el Derecho de Presunción de Inocencia. Entonces, ¿cuál es la solución a tal controversia?, ¿dónde está el equilibrio en el Derecho?, ¿cuáles son los límites?, ¿dónde comienzan y terminan las libertades?

Si esta norma nace ante la posibilidad de que alguien pueda actuar de manera fraudulenta en el trabajo diario en las organizaciones, también debe contemplar la posibilidad de que alguien la pueda instrumentalizar de forma fraudulenta. Y ello se debe evitar, perseguir y castigar también. La norma de la denuncia anónima no puede ser una patente de corso para piratas.

Por ello, no puede existir el total anonimato. Los responsables de las empresas e incluso los fiscales y los jueces, en el caso de que la denuncia pusiera en marcha un procedimiento judicial, deben tener la obligación de pedir responsabilidades al denunciante, en el caso de que la denuncia fuera infundada, sin dolo. Y todavía más si fuera falsa, con dolo. Y el denunciado, falsamente difamado, el derecho que se investigue y se aclare.

Por otro lado, en el artículo se habla de un cambio en la forma de trabajar. Créanme si les digo que así será. Actualmente investigo en el impacto de la salud en la productividad de las empresas, de eso va mi tesis doctoral. Como directivo y consultor en la gestión de equipos y personas durante muchos años, en diferentes sectores y con distintas responsabilidades, he visto cómo el miedo, la desconfianza y el temor han mermado la productividad de las organizaciones, por tanto, su competitividad y por ende su viabilidad. Así mismo, la salud del equipo humano también se ha erosionado. Y en muchos casos ese miedo viene del despotismo, del abuso de poder y de la toxicidad de unos pocos sobre la mayoría. La enfermedad mental es la pandemia de la sociedad actual, y un gran porcentaje obedece a un mal ambiente laboral.

No se puede crear una norma que pueda dar cancha al abuso. Si una denuncia es errónea que se investigue, que tenga sus consecuencias y, si además se demuestra que la denuncia nace con intereses perversos, que se castigue con contundencia. Si con la norma se busca la ejemplaridad, que sea de verdad. En ambos sentidos. De lo contrario estaremos abocando a las organizaciones a un mundo, que como dice el artículo de David Navarro, será muy parecido al de La Inquisición. Y si algo había en aquella época, era miedo e injusticia. Mucho cortisol ¿Es eso lo que necesitan realmente las empresas, las organizaciones, la economía y las personas de un país? ¿No es un retroceso a la Edad Media?