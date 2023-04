Qué falta le hace al Barça ganar esta Liga. Qué falta le hace a la afición culé una visita a Canaletas. Qué falta le hace a Xavi espantar de una vez a los que dudan de su capacidad como entrenador. Qué falta le hace un título a Laporta, tan señalado por todos los flancos, tan necesitado de que se hable de otra cosa que no sea de los pagos del club a Enríquez Negreira. En definitiva, esta Liga, la que algunos tratan de devaluar, sería el título más importante de la historia reciente del Barça. No exagero. Desde la marcha de Messi casi todo han sido malas noticias para el club. Una especie de nube negra se ha posado sobre todo lo que rodea a la institución. Los ridículos en Europa se acumulan año tras año, con Leo y sin Leo, y la cuenta pendiente aumenta. No se entiende lo pequeño que se vuelve el Barça cuando sale de la Liga española. La Champions, convendremos, es otra historia. Difícil, salvo para el Madrid. Pero es que ni en la Europa League es capaz de sacar el orgullo y levantar un trofeo fuera de nuestras fronteras.

Luego está lo del otro día, la humillación en el Camp Nou ante el Real Madrid. Ese 0-4 es una daga clavada en el actual proyecto, un jirón del que tardará en recuperarse. Presume Xavi, y hace bien, de que la Liga es el título más complicado, el más difícil, y por eso es el que más mérito tiene. Normal. Es el mensaje que toca lanzar, realzar lo que tienes al alcance de la mano. Lo mismo hace el Madrid con la Copa del Rey. Ahora importa mucho, antes no tanto. Aunque el día libre que dio Carletto se prolongó hasta el sábado. Pero no hagamos trampas al solitario. La Champions es lo que da y quita la gloria. Si el equipo de Ancelotti vuelve a hacer la machada, la Liga del Barça se difuminará. Si el Chelsea, o el City, elimina a los blancos, el título nacional cobrará más valor. Así funciona esto. Pero, en clave Barça, seguirá la grave situación económica que tanto preocupa al socio. Y continuaremos hablando del Caso Negreira, que, a la espera de sentencia, deja muy tocada la imagen del club. Y a todo esto, seguimos a vueltas con Messi. Laporta sabe que tiene una deuda moral con Leo, pero la operación para su vuelta es tan difícil que suena casi a broma. En definitiva, cuánta falta hace ganar esta Liga. Alerta roja en el Valencia. La situación es crítica tras la derrota en Almería. Está a dos puntos de la salvación y las sensaciones son pésimas. El Betis anda despistado. Demasiados errores, mucho ruido alrededor de los árbitros y pocas sonrisas. Pellegrini tiene que reaccionar. La Real Sociedad quiere estar en Champions. Le está costando al equipo de Imanol, pero ahí sigue, sumando puntos de la mano de David Silva. El canario es pura magia. La lucha del Málaga por escapar del descenso es conmovedora. Pellicer ha dado con la tecla y el equipo y la afición creen en el milagro. Sigue siendo posible.