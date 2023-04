Nuestro concepto de pobreza está distorsionado. Las etiquetas mentales son poderosas pero tienden a una pobreza mendaz porque encasillan conceptos que han evolucionado, para peor, en los últimos 15 años. Por supuesto, los pobres clásicos que Galdós retrató en “Misericordia” no han desaparecido y en algunos lugares, Alicante entre ellos, hasta se les persigue, solo por existir, ordenanza en ristre. Pero junto a la pobreza del que no tiene nada está también la de quien tiene, pero no lo suficiente. Las últimas crisis económicas, que han hecho más ricos a los ricos, han hundido en la pobreza a personas que pensaban que habían conseguido con una pensión o con un salario salir de la miseria. Hoy en día hay pobres a los que tener un trabajo no les saca de la subsistencia y pobres a los que haber trabajado toda la vida les mete en ella de lleno. En lo que se refiere a esto último, el estudio que presentó ayer Comisiones Obreras no puede ser más revelador. Las conclusiones del Observatorio Social de Personas Mayores de 2022 en la Comunidad Valenciana nos hacen partícipes de realidades muy duras, como que cuatro de cada diez pensionistas están ya por debajo del umbral de la pobreza, cobrando pensiones que no llegan a los 681 euros. Pero no es un dato equilibrado. Si hablamos de mujeres, la situación es aún peor. Más de la mitad, el 53%, de las pensionistas reciben subsidios que les sitúan bajo ese umbral de pobreza. En el caso de los hombres es solo el 23% del total. Como en el infierno de Dante, el de la vida diaria también tiene siempre un nivel inferior que empeora el superior. Así, podemos hablar de “pobreza severa”, cuando tus ingresos mensuales no llegan a 458 euros. Aquí la brecha entre hombres y mujeres se abre aún más, porque de quienes viven esa situación, el 70% son mujeres. El problema es que la desigualdad social que genera esta pobreza va a más. La mancha de aceite de la miseria se extiende cada vez más deprisa.