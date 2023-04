¿Creieu en les sirenes? Em referisc als éssers mitològics que atrapaven els mariners amb el seu cant i acabaven estavellats en les roques. Aquelles que Ulisses va aconseguir véncer amb els taps de cera que va posar a la seua tripulació i els seus lligams al pal central de la nau per a resistir la temptació de la seua veu. Segons la mitologia grega, es tracta d’unes criatures marines que tenen la part superior de cos humà i la part inferior com la d’un peix o dofí. Més enllà de la seua presència en l’Odissea d’Homer o en les Metamorfosis d’Ovidi, la literatura universal ha fet un bon ús d’aquesta figura. Així, “La sireneta” (1837) de Hans Christian Andersen va servir de base per a diferents versions posteriors –cinematogràfica inclosa– quan la protagonista s’enamora d’un príncep humà i sacrifica la seua veu i la vida en el mar per a poder caminar i viure a terra amb el seu amor.

Fins i tot, en Ulisses (1922) de James Joyce llegim com el protagonista, James Joyce, és atret pel cant de les dones d’un bar que intenten desviar-lo del seu camí. Un ús simbòlic del mite que es concreta també en la més recent El conte de la criada (1985), la novel·la distòpica de Margaret Atwood, on la figura de les sirenes es presenta com una mena de recordatori de l’antiga mitologia per a fer front a l’opressió del govern. La mateixa Mercè Rodoreda, en una de les seues primeres novel·les, Del que hom no pot fugir (1934), incloïa la seducció de les Encantades, una mena de dones d’aigua que a les nits de lluna baixaven al riu i s’emportaven els xicots que queien en la temptació dels seus cants. D’una manera més pròxima, cal recordar la recreació que la poetessa M. Mercè Marçal va fer de les sirenes; així recupera la versió pagana d’Eva en què el reclam no és la poma sinó el cant. Les seues sirenes tenen “ales de mort” a diferència de les cues de peix que es difonen a partir de l’època medieval.

En aquesta línia interpretativa Carme Riera, l’escriptora de Mallorca, acaba de publicar La pau dels somnis feliços (2022). Estem davant d’un llibre molt ben editat, amb il·lustracions de l’alemanya Silja Götz que completen i reforcen el sentit del relat. Una metàfora de la llibertat i de l’empoderament de les dones a través d’uns personatges que viuen recloses i en aparent plena felicitat a l’illa de les Sirenes Alades. No és la primera vegada que l’autora se sent atreta per aquests éssers mitològics; en La veu de la sirena (2015) ens presentava una nimfa que buscava l’amor a partir de la recreació d’Andersen, tot i que canviava el sistema de valors cap a una alteració ideològica interessada. En el relat de Riera la sirena, en un acte d’amor, també perdona la vida al príncep encara que això represente perdre la pròpia, un fet que provocarà el seu penediment final amb un intent de desmuntar el paternalisme masculí que durant segles ha marcat aquesta història.

La pau dels somnis feliços és un llibre sobre la rebel·lió davant de les convencions assumides en la pròpia tradició cultural i, com no, per les generacions actuals d’humans. La seua protagonista, la jove sirena Nise, fuig de la reclusió en una illa paradisíaca, regida per una autoritat exclusiva femenina, per veure món. Així, les ales es converteixen en el punt necessari pel camí iniciàtic que la porta a descobrir els humans en territoris allunyats per les sirenes i on esperarà el recanvi d’una nova sirena que s’hi rebel·le i la substituïsca. Tot plegat, per abordar les contradiccions de la sensualitat i el desig de les dones.

Quin és el missatge que podem entendre d’aquest relat? Quina és l’aportació d’una prosa bella i sintètica que ens remet a la millor Carme Riera dels seus primers relats? La relativització de les convencions socials adquirides i la pèrdua a la por davant dels nous reptes. Si actuem temorosos davant dels possibles canvis, ens sotmetem a la filosofia del ramat, que ja va abordar Nietzsche en Així parlà Zaratustra (1883-1885). La tendència dels humans és sotmetre’s a una mentalitat conformista i passiva basada en l’obediència i la submissió a les normes socials i a les autoritats establertes. Impedim el desenvolupament humà i neguem la individualitat. Cal, per tant, recuperar les nostres ales i reprendre, sense por, els nous camins que es construeixen davant nostre. Paga la pena: paraula d’aprenent de sirena!