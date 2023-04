Es una excelente noticia que las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, tanto doméstico como industrial o incluso de organismos o instituciones (la experiencia del Colegio de Médicos de Alicante, que se autoabastece y distribuye la energía sobrante entre vecinos de su entorno, es un ejemplo excelente), se hayan multiplicado por cuatro en la provincia en solo 15 meses. Estamos hablando de la energía fotovoltaica en su rango más limpio y medioambiental, no de las polémicas macroplantas que en muchos casos son un pozo negro de especulación con daños considerables al medioambiente y a la agricultura, emboscado tras la excusa multiusos de la emergencia climática. Ya hemos contado aquí alguna vez la extrañeza del vicepresidente primero de la Comisión Europea, Franz Timmermans, cuando visitó Alicante y comprobó desde el avión que la mayoría de los tejados de las viviendas de la provincia no tenían su propia instalación fotovoltaica. Recuerdo que dijo también algo que no ha dejado de estar de actualidad, a pesar de los años que han pasado desde esa visita: “Es posible que Europa tenga parte de culpa en que sus tejados no tengan aún placas solares”. Tenía razón. Nuestras administraciones públicas, desde las europeas hasta las autonómicas, se preocupan más de las grandes plantas fotovoltaicas especulativas que de facilitarnos a todos la inversión que se necesita para dotar de placas a una vivienda, a un edificio o a una empresa. En España, además, somos un desastre para el tema de las subvenciones, que tardan años en cobrarse. Al final, los Gobiernos solo quieren lograr unos cupos de producción energética “limpia” y si para llegar a esos cupos tienen que dejar a la mínima expresión el suelo agrícola o incluso arrancar árboles, van a autorizarlo. Está pasando, no es ciencia ficción. Los ayuntamientos de esta provincia lo saben bien. Mientras tanto, instalarse placas en tu vivienda es, digámoslo claro, un calvario y un sobrecoste porque el ahorro real es relativo, por lo que el desembolso requerido está al alcance de muy pocos bolsillos. El mercado de la instalación de equipos de autoconsumo fotovoltaico crece a una velocidad que acabará provocando que instalar placas se convierta en un futuro cercano en artículo de lujo. Faltan además instaladores, con lo que las listas de espera crecen sin parar y llegan ya hasta los tres meses. Las peticiones del sector a las administraciones de crear programas formativos para multiplicar el número de operarios especializados han caído en saco roto hasta ahora. El objetivo de menos macroplantas promovidas por fondos buitre o fondos soberanos de países que no quieren placas en su territorio y más instalaciones de autoconsumo baratas y accesibles para todos sería posible si nuestros gobernantes se creyeran lo de Timmermans. Es cierto que es un crimen que haya tejados en esta provincia sin placas. Aunque no lo es menos que es casi imposible que eso lo entienda un gobierno donde milita una vicepresidenta como Teresa Ribera, que prefiere ocupar cientos hectáreas de nuestro suelo con placas solares para “ecologizar a palos” la desalación antes mantener un trasvase cuyo daño medioambiental es inapreciable.

Y una cosa más: La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo considera que no estamos locos en la provincia de Alicante por llevar 20 años pidiendo que su aeropuerto sea el único de España de sus dimensiones, posiblemente el único de Europa, que no tiene conexión ferroviaria. Europa le dice ahora al Gobierno de España que lo que durante 20 años ha postergado sin razón debe ser prioritario y que esa conexión debe entrar en la Red Transeuropea de Transportes del Corredor Mediterráneo. La Comisión aprobó por unanimidad algo tan obvio gracias a una enmienda presentada por la diputada socialista Inmaculada Rodríguez. Una pena que el gobierno actual, como ya habían hecho los gobiernos anteriores del PP, no haya estado tan de acuerdo en esa prioridad. Sus retrasos nos llevan a que las obras, en el mejor de los casos, no comiencen hasta 2026. Te dejo nuestros titulares destacados: La provincia multiplica por cuatro las instalaciones solares de autoconsumo

Ahorro en la luz caído del tejado

Europa considera "prioritaria" la conexión por tren con el aeropuerto de Alicante-Elche

El proyecto para la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche no estará listo hasta 2026