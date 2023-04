“Una banda de diez o doce menores con edades entre 13 y 14 años han agredido sexualmente a dos jóvenes de 14 años, presuntamente, en un local de Logroño.” “Detenidos cinco menores por agredir, presuntamente a una compañera de clase en Rubí, Barcelona.” “Seis detenidos por una supuesta violación grupal a una niña de 14 años en Xàtiva, Valencia.” “Nueva agresión grupal en Badalona. Un grupo de menores de edad agreden sexualmente, presuntamente, a una niña de 11años.” Mensajes en directo de una de las niñas presuntamente violadas en Burjassot a una amiga: -Ahora me toca a mí-.” …. Una y otra vez, y otra y otra vez. ¡Joder!, qué cotidianas se están volviendo este tipo de salvajadas. Espero que por eso no pierdan ni un ápice, ni una pizca de lo deleznables, irracionales y horribles que llegan a ser.

Parece ser que los menores agresores sexuales responden a un perfil sicológico bien definido. Siempre realizan estas salvajadas en un entorno festivo, de ocio. No tienen antecedentes por delitos sexuales. No prevén las consecuencias de sus actos, incluso piensan que no van a tener consecuencias. Por supuesto, son incapaces de ponerse en el lado de la víctima a la que consideran un mero instrumento de diversión para él y sus colegas. Eso sí, se “parten la cara” con aquellos que se atrevan a ofender a su novia, madre o hermana y sin embargo, luego son capaces de acosar a una niña, amenazarla y obligarla a realizar actos vejatorios en contra de su voluntad.

Pero lo que me sigue llenando de desconcierto, desasosiego y de preocupación es que estos presuntos violadores se han formado en aulas mixtas, muchas veces compartiendo pupitre con sus víctimas. Todos han aprendido bajo el mantra del principio de igualdad de género y la no discriminación por razón de sexo; lo que se llama coeducación. Todos se han criado en una sociedad y, supuestamente, en un entorno familiar que reniega del machismo, de la humillación y del sometimiento de aquellas personas con las que han compartido aulas desde la guardería, las chicas. Se supone que los chicos de hoy en día deberían ser respetuosos, empáticos y comprensivos con sus parejas; no en vano, “están mamando” de una sociedad cada vez más igualitaria, menos machista y más feminista. Entonces, de dónde proviene tanto acto incívico, tanta maldad, tanto odio y tanto desprecio hacia otro ser humano. Un ser humano que, en su infancia, cuando eran inocentes niños y niñas tenían todas las mismas oportunidades, los mismos derechos y también eran iguales en casi todo, únicamente se los diferenciaba por el color del babi, algún que otro pendiente y por supuesto, por los genitales ocultos siempre entre mastodónticos pañales.

Desde la noche de San Fermín de 2016, cuando cuatro amigotes sevillanos abordaron, violaron, grabaron y abandonaron a su suerte a una joven madrileña en un portal, se han contabilizado 274 agresiones sexuales y violaciones múltiples por parte de niños, todas hasta 2021. Ante este repunte de agresiones y violaciones por parte de grupos de jóvenes, científicos, doctores, sicólogos y sociólogos se han puesto manos a la obra tratando de buscar las causas de estas deplorables actuaciones

Unos apuntan al consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas. Para más del treinta por ciento de jóvenes y menores el porno suele ser la única fuente de información sobre la sexualidad. Chicos y chicas, adolescentes y niños aún, acuden a la pornografía como si fuese un tutorial de relaciones sexuales. Y claro, estos tutoriales, a demanda del consumidor adulto, están llenos de crueldad. Tutoriales misóginos, llenos de violencia con unos roles de género muy marcados y que los adolescentes tratan de imitar y no siempre cuentan con el consentimiento de sus parejas. A lo mejor hay que abandonar de una vez por todas” el chupete electrónico”. Es decir, habrá que evitar enchufar al niño o niña a una pantalla para que los adultos tengan una velada o una cena tranquila y relajada.

Hay otros que, ante estos actos incívicos, ponen sus miras y buscan soluciones en la educación. Algunos fiscales apuntan a las graves carencias de formación en materia sexual en las aulas. Es una obviedad, pero el ser humano es un ser sexuado por naturaleza. Se trataría de que nuestros adolescentes vayan creciendo con esos cambios hormonales y consigan aprender de forma sana y respetuosa su sexualidad y la de sus compañeros de clase. La sexualidad en el ser humano controla comportamientos como nuestra elección de cómo expresarnos, de cómo vestirnos, de nuestra orientación sexual, de nuestros valores, creencias y actitudes ante la sociedad. Muchos, muchísimos adolescentes siguen confundiendo la sexualidad únicamente con el sexo y más concretamente con el coito, la penetración, que es lo que emana de la pornografía en las redes. Aun así, siguen existiendo políticos que se oponen visceralmente a impartir educación sexual en las aulas, ya que, según ellos, son asignaturas que “pervierten” a los menores con ese tipo de educación afectivo sexual. Pero mientras, para mi vergüenza, seguimos viendo aplausos y vítores de un grupo de adultos a los cinco menores tras quedar en libertad vigilada que fueron detenidos por la presunta violación de dos niñas en Burjassot. Quizás deberíamos plantarnos y obligar a esos padres de niños menores de 14 años (inimputables), presuntos violadores, a realizar cursos de formación para entender la sexualidad del cuerpo humano. Así, seguro que podrán ayudar a ese potencial delincuente, un violador imberbe, del que tienen la patria custodia.

Mientras sigan sucediéndose las violaciones grupales, yo seguiré escribiendo, denunciándolas y a la vez soñando. Para ello, humildemente, recordaré y hare mías las palabras de uno de los mayores defensores de los derechos civiles en Estados Unidos; Martín Luther King, quien dijo: “Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlo”