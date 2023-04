Villa y Marte

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

**

Dramaturgia: Álvaro Tato. Compañía: Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres

Reinventar el género chico, que surgió a mediados del siglo XIX como subgénero de la zarzuela, puede estar bien. Ya se hace. Pero depende de qué y cómo para que el resultado satisfaga o no. En este caso no se puede tomar en serio. Ni en broma. No ofrece ninguna convicción y todo resulta ingenuo en un «sainete cómico-lírico de chulapos mutantes» que tiene escasa entidad.

Vean. Un capitán y su androide viajan al planeta rojo, en «Villa y Marte», y lo encuentran habitado cuando llegan a la ciudad de Martid, donde después celebran una verbena castiza en clave «ronlalera». Presunto humor, música en directo y algunas canciones con la compañía Ron Lalá, creada en 1996 y que nos ha visitado varias veces con mayor o menor fortuna.

Los juegos y recursos de la farsa no funcionan al nivel deseable. Ni los tipos y caracteres de carnaval. Tampoco los fines burlescos y el jolgorio de la sátira con su crítica de las costumbres o de las conductas humanas. Charlatanería al margen, sobresalen la traslación de lo madrileño a la superficie marciana, ciertas ironías y algún ingenio en la ágil versificación del imaginativo Álvaro Tato, cuya dramaturgia evoca los amoríos costumbristas y zarzueleros.

Los comediantes demuestran una amplia capacidad y polivalencia interpretativa al servicio, eso sí, de un estrafalario y nímio juego de corte popular. La puesta en escena, de Yayo Cáceres, mantiene el pulso con la buena sensación del diseño de luces de Miguel Ángel Camacho, y el equipo actoral lo conforman Juan Cañas, Daniel Rovalher, Miguel Magdalena, Luis Rotana y Diego Morales, quienes cantan, provistos de notables voces, «Madrid, Madrid, Madrid», «¿Dónde vas con mantón de Manila?» y otros temas.

Se apoyan mucho más en la parodia de la comedia musical que en el repertorio zarzuelístico. Números desiguales con chotis, requiebros, la tópica chulería madrileña y leve apunte sobre las consecuencias de la devastación en la Tierra y la colonización de Marte. Al escaso público le gustó en el coliseo alicantino.