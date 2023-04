«¡Acabas convirtiendo todo en una parodia, tío!».

El gran Lebowski (1998), película de los hermanos Coen.

Bien, pues esto ya está en marcha. Sin apenas tiempo para reponernos del atracón de desfiles penitenciales y del intenso fervor pasional, con tardías aleluyas revoloteando todavía desde alguna repisa y con el regusto de la mona de Pascua aún persistente en nuestro sistema límbico, nos metemos de lleno en el preámbulo propagandístico de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Aunque oficialmente la campaña propiamente dicha arrancará la medianoche del 12, todas las formaciones (vamos, las que aspiren a algo) están ya centradas en la cita electoral y en cómo vender sus productos-propuestas a la ciudadanía en general y votantes en particular.

Podríamos decir que, de manera extraoficial, esta campaña quedó abierta por el alcalde-candidato socialista, Carlos González, no con ninguna inauguración (no permitida por la legislación electoral a estas alturas), sino haciendo sonar el tambor con el entusiasmo y la entrega que le caracterizan, en esa tamborrada que se ha añadido al apretado calendario pasional ilicitano. Aporreamiento percutivo que se completó con el subsiguiente acto institucional (no cuenta como inauguración) de exaltación y tedéum laico-confesional por la declaración de la Semana Santa ilicitana como fiesta de interés turístico regional, que Ximo Puig tuvo a bien conceder, mira por dónde, el Jueves Santo (tampoco consta como inauguración), tras vivirla in situ, palma en mano, unos días antes. Ahora vamos a por la declaración del arroz con costra como bien cultural autonómico. Será por declaraciones.

Y si el alcalde-candidato socialista golpea el bombo, el presidente de la Diputación-candidato popular a la Generalitat, Carlos Mazón, no se queda atrás y hace sonar los platillos subido en la fuente de la plaza de la Merced, anunciando que, si llega a jefe del Consell, hará en el antiguo convento de las Clarisas un museo con la colección de arte contemporáneo que posee la Administración autonómica (probablemente sería realidad antes que la reapertura del museo local de ídem). Algo así como el IVAM de las comarcas del sur. Todo ello mientras, a su lado, el senador-candidato ilicitano, Pablo Ruz, golpea el pandero con determinación para secundar la propuesta, aunque sin encaramarse a la fuente (es muy respetuoso con el patrimonio local).

«Oiga, ¿y el Palacio de Congresos, para cuándo? », pregunta una avispada transeúnte que pasaba por allí con su nieto. «Verá usted ­responde Mazón con la sonrisa que le caracteriza-, es que el Ayuntamiento todavía no nos ha entregado los informes sobre control de gases tóxicos en la atmósfera de actividades subterráneas, el de inundabilidad y afección a la fauna palustre, ni el de afección al tránsito aeronáutico y de las aves migratorias, y mucho menos la acreditación de que la inscripción registral del solar cumple con la legislación pertinente en perspectiva de género e inclusividad. Comprenderá usted que sin todo eso no podemos mover ni un papel, y por consiguiente, el que venga detrás, que arree…».

«¡Todo eso es extravagante, extemporáneo, extrovertido, excéntrico, exotérmico y extrínsecamente execrable!», declamó González mientras hacía sonar el tambor con más fuerza, si cabe, desde el Carrer Ample. «¡Excusas de mal pagador!», añadió el alcalde-candidato, por si el concepto no había quedado claro con tantos sintagmas preposicionales. «¡Eso lo serás tú!», replicó Mazón. «¡Pues tú mucho más!». «¡Pues tú trescientos trillones de veces más!». «¡Eso no me lo dices en las urnas! »… y así siguieron un buen rato, acompañándose uno del bombo y el otro de los platillos.

«¡Pues Ximo va a pedirle al Gobierno que nos pongan aquí la sección íbera del Museo Arqueológico Nacional con la Dama dentro. ¡Toma arte contemporáneo! », concluyó González, mientras se marchaba a no inaugurar algo. «¡Seguro que el Gobierno le hará tanto caso a Puig en eso como en lo del trasvase del Tajo! ¡Y de paso, pídele también a tu president el palacio de congresos, que te lo hará tan rápido como la ampliación del parque empresarial», le despidió Mazón esbozando otra amplia sonrisa (esta vez irónica). «Yaya, ¿por qué discuten estos hombres? », preguntó el niño mientras se alejaba del lugar de la mano de su abuela. «Cosas de candidatos, xiquet. Ya lo entenderás cuando seas mayor… o quizás tampoco».

Además de acompañar a Mazón cuando viene por aquí, como está mandado, Ruz se prodiga más que nunca, si cabe, en apariciones públicas, encuentros vecinales, vídeos, paneles, vallas y tertulias en los bares. Tanto que varios testigos aseguran haberlo visto en dos e incluso más sitios a la vez y simultáneamente. ¿Tendrá dobles o es que ha conseguido retorcer las reglas espacio-temporales de la teoría de la relatividad?, se preguntan algunos observadores de este efecto omnipresencial. Nada de eso, simplemente es que va raudo y veloz de un sitio a otro, como si del mismísimo Flash se tratara, porque no tiene tiempo que perder.

Ahí lo tienen, sin ir más lejos, presentando su propuesta para el solar de Jayton en Carrús, como ya hizo con el edificio del Mercado Central (su equipo de diseño y dibujo técnico va a tope). Proyecto que, imbuido de ese espíritu racionalista que caracteriza a su promotor, no solo incluye el auditorio previsto por el equipo de gobierno, sino el centro social polivalente que se anunció y se descartó después, además de oficinas municipales descentralizadoras y aparcamientos gratuitos al aire libre, como ahora pero más y mejores. Viene a ser como una navaja suiza de las instalaciones multiusos. Y además, dice que lo pagará el Consell. A ver quién mejora eso.

Pese a todo, hay ciudadanos e ilicitanas que no están contentos con el devenir de las cosas ni las promesas que escuchan de los políticos, hartos de proyectos mil veces anunciados y nunca realizados, y de no conseguir ni un solo bono-consumo. Así que se han puesto manos a la obra y están preparando una lista electoral al 28-M, según se desprende de una conversación captada inopinadamente en el bar El Palmeral y la Dama. Según parece, cuentan ya con un veterano sindicalista (de CC OO, para más señas) para encabezar la lista, tras descartar a Mercedes Alonso (que argumentó que vive muy feliz en su retiro político), y a Eva Crisol (no la han podido localizar). Han hablado también con varios exmilitantes de Ciudadanos cabreados porque el repuesto líder Eduardo García-Ontiveros les ha retirado el saludo. Y también con algunos afiliados del PSOE afines al alcalde (los tiene, los tiene) que se han quedado fuera de la lista, así como varios del PP que no están conformes con el nuevo look de su candidato.

También salieron en la charla otros nombres paritarios relevantes de la escena política, social, sanitaria, profesional, deportiva, festera y cultural local, pero como en ese momento los reunidos estaban engullendo unos zepelines y la vocalización era algo farragosa, el espía accidental no logró entender ninguno (menos uno o dos, que no le sonaban de nada). Eso sí, el informante pudo anotar en una servilleta el nombre que barajan para esta candidatura municipal: DATIL. Algo así como Demócratas Aliados Transversales de Ilicitanos y Licitanas, aunque no está seguro porque no entiende su propia letra y quizás haya también alguna transcripción errónea a causa de la mezcla de zepelines con los fonemas fricativos y alveolares. Pero las siglas, asegura la fuente, sí que son correctas. O eso cree.

De momento, los promotores de la candidatura rechazan cualquier coalición electoral con Podemos y sus coaligados de Unidas/os/es/its por/per Elche/Elx y mucho menos con Compromís (más que nada por quedarse sin bonos de la concejalía de Comercio). Todavía no se han puesto con el programa electoral. Esperarán a que los publiquen los demás partidos para copiar lo que más les interese de cada uno. Eso sí, tienen clara una propuesta: que la Dama no regrese a Elche y se quede en Madrid. Así serán los únicos que cumplirán su promesa y no engañarán a sus votantes.

Me tomaré unos zepelines a ver si me entero de algo más. Atentos y atentas.