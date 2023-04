Unos amigos míos optaron por la gestación subrogada ante la imposibilidad de tener hijos por otra vía. Se marcharon a Estados Unidos y allí contactaron con una organización que les gestionó todo el proceso. Conocieron a la mujer que iba a gestar a su hijo, estuvieron en contacto con ella durante el embarazo y finalmente nació una niña preciosa, muy parecida a su padre, que lleva con ellos varios años en España, siendo feliz y haciendo felices a su familia.

El proceso no fue barato. ¿Pero es que acaso es barata la fertilización in vitro, o las demás técnicas de reproducción asistida?

En este proceso hay tres partes implicadas a considerar:

El recién nacido, que no llegaría a vivir si no fuera por el empeño de sus padres legales.

Los padres legales, que movidos por la imposibilidad de tener hijos, ya sea por infertilidad, edad fuera de límites o modelo de familia diferente de la tradicional ─incluso una sola persona─, se empeñan en tener una criatura, sea por el método que sea, y si es posible con material genético propio.

La gestante. Aquí es donde está el origen de la prohibición legal y de los escrúpulos morales que muchas personas y organizaciones políticas esgrimen contra esta técnica. Esta mujer solo gesta a la criatura bajo la condición de que no se convertirá en su madre legal cuando nazca. Puede parecer una crueldad, pero la mayoría de las madres subrogadas no desean responsabilizarse del bebé cuando nazca, porque no están emparentadas genéticamente con él y además suelen tener sus familias previas y no desean añadir nuevos miembros a ellas.

Se esgrime también que la mayoría de gestantes subrogadas son mujeres empujadas por la miseria de su entorno socioeconómico.

En un estudio realizado en Estados Unidos en 2016, el 75% de ellas eran mujeres con ingresos familiares superiores a 50.000 $ anuales y el 20% superaban los 100.000 $. Pero aceptemos que existen mafias que explotan a las mujeres jóvenes y se enriquecen con sus gestaciones por encargo.

Ese argumento no puede eliminar de un plumazo todo un procedimiento que con las debidas garantías puede dar felicidad a muchas parejas y a muchos niños, porque la gestación subrogada beneficia realmente a muchas personas y nadie sale perjudicado. El que tenga un coste no es argumento para prohibirlo, porque coste tiene todo, absolutamente todo, en nuestra sociedad. Incluso aquello que nos parece gratuito.

Es curioso que muchos de los que la persiguen furibundamente la gestación subrogada sean defensores a ultranza del aborto, y todo ello justificado porque en la primera hay intereses económicos.

¿Tan difícil es normatizar este asunto con sensatez en vez de prohibirlo por decreto? ¿No deberíamos enfocar nuestros esfuerzos a perseguir a las organizaciones ilegales que se benefician de los inocentes, que existen en todas, TODAS, las actividades humanas?

Avances científicos

La medicina seguirá abriendo puertas inimaginables a día de hoy. Y esto va a obligarnos a preguntarnos qué es razonable.

Deberemos pronunciarnos como sociedad sobre cuestiones exigentes desde el punto de vista moral. Y este debate lo deberemos enfocar desde varios puntos de vista: el económico (quien puede beneficiarse de estos avances y a costa de quien) y el ético, vinculado a la dignidad humana.

Para aquellos que defienden la visión ultraliberal, seguirá en vigor el “haz lo que quieras si te lo puedes permitir”. Para otros, prohibir parece lo natural de su esencia.

¿Se imaginan ustedes que existiera la posibilidad de comprar años con dinero?

Imaginen un mundo en el que los jóvenes necesitados transfirieran años a ancianos adinerados. Pues quizás sea a ese tipo de dilema (no exactamente ese caso) al que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro no muy lejano.

Y habremos de hacerlo con valentía, con el coraje suficiente para equilibrar las nuevas opciones con los derechos humanos. Y un argumento no puede ser, desde luego, que algo es caro y no está al alcance de todos, porque si ese mismo mantra lo hubiéramos aplicado a todo el progreso humano, aun estaríamos en las cavernas. Como tampoco puede ser que algunos desaprensivos se aprovechen de otros humanos necesitados.

Este es un debate que debe trascender el ámbito político, que actualmente carece de visión a largo plazo, e implicar a toda la sociedad, comenzando por sus miembros más brillantes y dotados. Solo así lograremos afrontar un reto que, a buen seguro, puede condicionar nuestro futuro como especie.