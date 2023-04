No creo desde luego que sea acertada la política de residuos urbanos, al menos en estos aspectos desde la nueva contratación o más bien desde la renovación del servicio de limpieza en la ciudad. Con respecto a los nuevos contenedores, creo que ha sido una gran decepción y garrafal error el optar por los que no tienen soporte de pedal como lo anteriores, ya que ello facilitaba mucho el abrir estos con el pie cuando llevas varias bolsas para reciclar o para personas mayores o con dificultades, pues has de dejarlas previamente en el suelo e incómodamente utilizar ambas manos para abrir, depositar las basuras y cerrar, en muchos casos incluso llenas o casi teniendo aún más dificultades.

Contenedores cada vez más que afean las calles y escaparates, a los que se añaden los nuevos orgánicos que, por cierto, está bastante comprobado que la señalítica y diferenciación de unos de otros es mínima y podemos ver que en muchos casos se mezcla los desechos por error. ¿No se podrían pintar y rotular más claramente diferenciados? ¿Se podría o se debería de haber optado por los subterráneos que son más integrados en el paisaje urbano? Con respecto al almacenaje de ellos, otro impacto visual y quizá laboral en parte a cargo de nuestro Ayuntamiento. ¿No hubiera sido más lógico contemplar en la contrata o hacerlo ahora que la sustitución de estos sea por la compañía de limpieza y que se responsabilizara de su posible reciclaje directamente con el fabricante sin dar lugar al almacenamiento tan dispar para el absurdo de una burocrática subasta municipal posterior? La verdad es que, a estas alturas, nuestro ayuntamiento se autoimponga este problema en lugar de trasladarlo a la empresa, obligando en el pliego a su retirada y entrega al menos al fabricante para su posible reparación o reciclaje no tiene mucho sentido me parece. Con respecto a los vertederos, son otro gran problema sin resolver en la contrata de basuras, donde nuestras sierras y medio ambiente están siendo maltratados como un cubo de basuras del Alto y Bajo Vinalopó. Los grupos ecologistas no han podido evitar este autentico desprecio ambiental. La planta de Els Cremats es un claro ejemplo tras instalarse con subvenciones europeas como modelo de reciclaje y «compost» se transforma en comunes vertederos con sucesivas ampliaciones, a menos de los 2.000 metros de núcleos urbanos, con sentencias para su cierre y desmantelamiento ganadas por los vecinos, pero que en «pro» al parecer del interés general político se queda donde está. En cuanto al resto de vertederos en nuestras sierras, nada más que verlo. El de ITUSA, uno de los primeros en merendero, está abandonado junto al paraje del Pantá; el del Puntal del Búho, años y años esperando su reforestación definitiva, y así similar el resto.