Hace un año, Will Smith subió al escenario y en la ceremonia de los Oscars le dio una bofetada al cómico Chris Rock, que bromeaba sobre la cabeza rapada de su esposa. Cuatro meses después de la agresión se disculpó en un vídeo de cinco minutos. Qué inglés tan claro tiene, por cierto, le entiendo hasta yo. Recordemos que fue sancionado por la Academia, y no podrá asistir al evento durante los próximos diez años.

El más grande futbolista de todos los tiempos, tras un bronco partido con Holanda en el pasado Mundial, pronunció el célebre "que mirás bobo". Un mes después reconoció en una entrevista que no le había gustado reaccionar de esta manera. Mourinho también se disculpó después de meter el dedo en el ojo a Tito Vilanova en la Supercopa del 2011, diciendo que "la imagen negativa queda para siempre".

La pasada semana, tras sufrir el Bayern Munich una dura derrota en Manchester, su jugador Mané golpeó a su compañero de equipo Sané. La consecuencia fue quedar fuera de la convocatoria del siguiente partido, además de una multa económica. Alemania es un país serio, al que yo admiro. El senegalés pidió perdón por el incidente, no obstante, es probable que salga del equipo a final de temporada. Por cierto, ¿no se lían los comentaristas alemanes? Reconozco que me acabo de enterar que son dos jugadores diferentes. También la semana pasada el francés Gobert le pegó un mamporro a su compañero del Minnesota Timberwolves, Anderson, en un tiempo muerto de un partido de la NBA, siendo inmediatamente apartado del equipo, pese a que el siguiente partido contra los Lakers era trascendental.

Por si estuviste de vacaciones en Marte últimamente, te contaré que hace diez días un futbolista del Real Madrid, Valverde, propinó un puñetazo, sin mediar palabra, dejándole un moratón en el pómulo, a un compañero de profesión del Villarreal, Baena,cuando miraba despreocupado el móvil. No en caliente, sino una hora después de terminado el partido, en el parking del Santiago Bernabéu. El motivo es que, presuntamente, según el entorno del agresor, tres meses antes le dijo: "llora ahora, que tu hijo no va a nacer" en la Copa del Rey, y, cuando volvieron a encontrarse en la Liga, se desató la tormenta. Este negó tajantemente haber dicho esa barbaridad, comentando que "hay mentiras que duelen más que los golpes", denunciándole posteriormente en comisaría para limpiar su honor.

Curiosamente, son dos futbolistas poco polémicos, sin problemas, ni en el campo, ni fuera de él. Cuatro días después, el Real Madrid jugó en casa, y el público ovacionó al jugador, que levantó el dedo índice hacia arriba. Supongo que levantó sólo una mano porque le pegó un único puñetazo, si hubieran sido dos....... El equipo capitalino no ha sancionado al centrocampista. Pese a ser culé, admiro lo bien que gestiona su club Florentino, ahora bien, creo que aquí ha patinado. El uruguayo, por cierto, no pidió disculpas, al contrario que el actor, futbolista y entrenador antes mencionados, que "tal vez" tengan más prestigio que él. Fede, no seas prepotente, hazle caso a este viejales, y reconoce públicamente que "te has equivocado y no volverá a ocurrir". En el momento en el que envío este artículo no lo has hecho.

Voy a plantearte, amigo lector, una historia rocambolesca, completamente falsa. Hace tres meses hubo una reunión de alcaldes, y Carlos González (aplaudo que seas corredor), supuestamente, sin testigos, insultó a la tía de Barcala gravemente. La semana pasada hubo otra reunión, y, al salir, en un bar próximo, el alcalde de Alicante le rompió la nariz de un golpazo a su homólogo ilicitano. Tres días después, mi tocayo asistió al Teatro Principal, (ésto también es ficción, voy frecuentemente a ver las magníficas funciones que allí se representan, y jamás lo he visto allí) donde fue aplaudido por todo el público, levantándose varias veces haciendo la señal del triunfo. Por supuesto, no fue suspendido de militancia ni apartado de su cargo, y arrasó en las municipales con el slogan: "Con Luisito, nunca estarás hasta las narices".

La historia que me acabo de inventar es ciertamente disparatada, nadie la creería. ¿Por qué el color de nuestra camiseta nos nubla tanto el juicio, que en el balompié aceptamos cosas absolutamente inimaginables en cualquier otro ámbito de la vida? Hace meses os conté que estaba contra el fanatismo en el fútbol, y me reafirmo. Acabaré diciéndoos que el título del artículo alude a una película de Paul Newman, dónde un jugador de hockey utilizaba una táctica de juego brutal. Igual de brutal que el injustificable y desproporcionado castañazo de Valverde. La ley de la selva no puede ser nunca aplicable.