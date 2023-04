Es la pregunta del millón del extraño caso de la pérgola de Manuel Jiménez en la Alcoraya del que INFORMACIÓN lleva dándoles cuenta desde el viernes. Ayer la formulaba este periódico a través de nuestra redactora Carolina Pascual, pero nadie se ha dignado aún en responderla desde el Ayuntamiento de Alicante. ¿Quién autorizó el pago del contrato de la construcción de la pérgola? Esa pregunta es el corolario final de otras incómodas cuestiones que o no se han respondido hasta ahora o se han despachado con respuestas sonrojantes. ¿Por qué Partidas Rurales, el área de Jiménez, se metió en una obra que debería haber hecho Infraestructuras, en una actuación de la que hay pocos precedentes en este Ayuntamiento? ¿Por qué tuvo que externalizar la elaboración del proyecto, para cuya realización Infraestructuras contaba con personal propio más que suficiente, ahorrándose los 5.820 euros que costó? ¿Por qué esa externalización se adjudica a un amigo/conocido de la hoguera de Jiménez al que el concejal acababa de casar en fecha reciente? ¿Por qué, tras ofrecer Partidas Rurales la ejecución a tres empresas, la obra la acaba haciendo una que unos meses antes había ejecutado la reforma de la vivienda de Jiménez, que a su vez son también amigos/conocidos de la hoguera del edil? Es tan burdo, tan cutre todo esto que si Berlanga hubiera imaginado la historia la hubiera llamado “Todos los foguerers del concejal”. Pero volvamos a la pregunta del millón. Ayer Manuel Villar, portavoz adjunto del equipo de gobierno del Ayuntamiento, despejó un balón que iba a la escuadra cuando le hicieron la pregunta clave ya mencionada. Su estirada fue digna de El Chopo y el despeje dejó la pelota muerta a los pies de Infraestructuras. “José Ramón González ha tenido que autorizar ese dinero”, dijo Villar. Aleluya, pensarían en el bipartito, hay un documento que deja todo esto en una simple trapacería clientelar de Jiménez y aleja el riesgo de algo bastante más serio de lo que al alcalde Barcala le gustaría a estas alturas de precampaña. Pues va ser que no estaba ahí la solución al dilema porque el documento no aparece. Por si fuera poco, desde Infraestructuras respondieron ayer con el mismo mazazo que ya propinaron el viernes pasado. El aún titular del área, José Ramón González, con el que Barcala no ha contado para su nuevo proyecto, no tuvo ayer muchos problemas en decir la verdad: “No existe ese documento porque no ha habido autorización del pago”. El asunto se pone cada vez más feo. En conclusión y perdonen si me dejo algo en el tintero, hasta que el dichoso papel aparezca, si aparece, el relato de los hechos, preocupante a todas luces, es el siguiente: el concejal de Partidas Rurales invade competencias y presupuesto de otra concejalía del Ayuntamiento, externaliza la redacción de un proyecto que el Ayuntamiento podía haber hecho sin gastarse un euro en una zona donde Infraestructuras ya estaba ejecutando otras obras perfectamente complementarias y que sí fueron proyectadas con medios propios y sin externalización. Jiménez, no contento con esto, continúa disponiendo alegremente del presupuesto del área de su compañero José Ramón González, sin ningún permiso demostrado hasta el momento actual, y adjudica la ejecución de dicho proyecto a otros amigos, prácticamente a dedo, de una empresa que acaba de hacerle una obra en su casa. El contrato es menor, pero el asunto se va complicando como si fuera mayor. Conviene que el Ayuntamiento encuentre el papel y despeje una duda que surge inevitablemente de la evolución de este caso: ¿Prevaricó el concejal Jiménez con su actuación?