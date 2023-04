El otro día marché a Valencia a una reunión preparatoria de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo y previendo que el viaje se alargaría me preparé con un librito muy interesante de ABADA Editores (enhorabuena, por cierto, por vuestros excelentes libros de viajes). Su autor, Ford Madox Ford, no demasiado conocido para los lectores españoles, descubrió a través de sus magníficas revistas a D. H. Lawrence, empleó a Ernest Hemingway, difundió a James Joyce, colaboró con Joseph Conrad y fue uno de los mejores amigos de Henry James. Con este amistoso panorama, Ford escribió varias decenas de libros, como la tetralogía “El final del desfile”, una excelente obra en los albores de la I Guerra Mundial en la que el autor tomó parte muy activa.

Referente al título del librito de Ford Madox, recuerdo una anécdota curiosa cuando en el año 1991 acepté ilusionado la invitación del Departamento de Estado para conocer aquel país con el que tanto había soñado viendo las pelis de Hollywood. Al llegar al centro de reunión nada más aterrizar, se plantearon por parte de ellos y mías las ciudades y lugares que debería y deseaba conocer. Ante mi perplejidad fueron pasando nombres y Nueva York no aparecía por ningún lado. Pregunté qué pasaba. Y me dijeron que la Gran Manzana se quedaba para el final para que no me llevara una idea equivocada de Norteamérica, que Nueva York era diferente al resto del país. Curioso, cien años después de la visita de Ford Madox Ford, todo continuaba igual. Afortunadamente.

Bien, en el librito de marras, el que me llevé en ese malhadado trayecto en tren con parada larguísima en Xátiva, seguí con la lectura obligada de Ford Madox que da título a este artículo. Contaba el autor que la primera vez que se enfrentó al oficial de inmigración cuando llegaba a Gotham desde Inglaterra, a la pregunta del inquisidor de por qué viajaba a la Gran Manzana, Ford le respondió que por placer y sin intención de hacer negocio; el oficial, con cara de pocos amigos, se negó a creerle, diciendo que jamás había oído nada igual…

Algo parecido me sucede cuando oigo expresarse públicamente a los cargos del Partido Popular, y muy especialmente a su candidato a la Presidencia, sobre sus intenciones cuando lleguen (nunca confundan deseos con realidad, decía el poeta) al gobierno de la Generalitat. Quieren dar la impresión de que nunca existieron los malhadados años que sembraron de escándalos financieros y de corrupción a nuestra Comunidad, arrastrando su nombre por el barro de la ignominia. Pretenden dar lecciones de honradez esos mismos que han visto pasar por cárceles y juzgados a tres presidentes autonómicos del PP, tres. Y algún que otro Presidente de Diputación y de Corts Valencianes, dos que yo sepa, acusados de quedarse con dinero ajeno...

Ahora, en plena precampaña de elecciones locales y autonómicas, en la ciudad de Alicante surge un nuevo caso maloliente que afecta a la credibilidad de un súper concejal y al que, parece, el alcalde Barcala quiere seguir manteniendo en su puesto a pesar de todo. Esta gente, esta mala gente, no tiene remedio.