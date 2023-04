Me parece muy bien que Mercedes Milá abriese su tercera temporada de Milá vs. Milá invitando a Miguel Bosé a su plató y rememorando entrevistas de los ochenta en los programas que realizó en TVE cuando no había ninguna otra cadena. En ellas quedaron patentes sobradas muestras de admiración y complicidad hacia el cantante que, más tarde, en la temporada 1998/1999, llevó a cabo uno de los proyectos más caros que se recuerdan en La 1, El séptimo de caballería. Podría decirse que con él acabaron los espacios musicales en esta cadena antes de la fórmula de Operación triunfo y sus variantes.

Lo que no me parece nada bien es que TVE haya contratado al Bosé del siglo XXI, después de todas sus transformaciones. ¿Por qué, después de decir todo lo que dijo, aguantarle todo lo que le tuvimos que aguantar y convertirse en el personaje que se convirtió durante la pandemia, tenemos que costear con dinero público sus colaboraciones fijas en Cover night? Bombazo de TVE: ficha a Miguel Bosé como estrella del jurado de su nuevo talent musical TVE debería tener muy claro a estas alturas qué personajes pertenecen a la esfera de las televisiones privadas y cuáles tendrían que estar alejados de cualquier contrato con la televisión pública. Por desgracia, en la realidad este principio dista mucho de cumplirse. Otro tanto cabría añadir de Ana Obregón, quien, no lo olvidemos, fue la elegida por TVE para comentar las campanadas de Año Nuevo de este 2023, noventa días antes de dar la campanada en la portada de la revista ¡Hola! No se comprende desde ningún punto de vista que esta señora fuese contratada para acompañar a Los Morancos, ¡que era como mezclar agua y aceite!, en esa emisión tan señalada. TVE no es una televisión privada. Obre en consecuencia.