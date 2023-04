En la vida está bien recordar de dónde se viene para tener claro hacia dónde se va. Siempre me ha llamado la atención que Enrique Riquelme Vives tenga esto tan presente que le puso el nombre de su pueblo, Cox, a la empresa con la que empezó a soñar que podía montar un imperio empresarial. Una manera de demostrar lo orgulloso que está de sus orígenes. Hoy ese imperio se consolida tras la adquisición de una empresa emblemática como Abengoa con todos los merecimientos. El tribunal sevillano que llevaba el proceso concursal valoró la oferta de Cox Energy como la mejor en todos los sentidos y no solo por los 564 millones de su oferta económica y por mantener todos los puestos de trabajo actuales. No es cualquier cosa porque las cifras revelan que estamos hablando de la mayor operación protagonizada por un empresario de la provincia. Ayer la prensa económica nacional e internacional decía que una empresa llamada Cox Energy se había quedado, en justa competencia con multinacionales como el Grupo Urbas, actual propietario de ECISA, el fondo norteamericano Terramar y la portuguesa RCP, con el que fue antes de su crisis buque insignia de la industria andaluza. Seguramente gran parte de esos medios de comunicación no saben que Cox es el nombre del lugar de la Vega Baja alicantina que vio nacer a Enrique Riquelme en 1989. No es una casualidad porque Enrique, cuyo padre, empresario alicantino de renombre, debe estar viviendo, sin duda orgulloso, esa paradoja de transformarte paso a paso en “padre de” después de que durante años a tu descendiente le hayan identificado como “hijo de”, sigue hablando de Cox en cuanto puede. Ayer mismo, en unas declaraciones a este periódico volvía a referirse, en este momento cumbre de su carrera como empresario, a que lo está viviendo con la humildad y la determinación que son valores presentes en Cox y en la Vega Baja. Enrique Riquelme Vives, que es poseedor del premio “Importante” con el que INFORMACIÓN premió en 2020 su proyección como empresario y emprendedor, no se ha olvidado, obviamente, de dónde viene. Pero con la incorporación de una empresa como Abengoa, con más de 30 filiales, contratos con Navantia (de hecho, el Ministerio de Defensa debe dar su visto bueno a la adquisición), más de 9.500 trabajadores, intereses en sectores como ingeniería, construcción, infraestructuras, energía, agua o telecomunicaciones y una carga de trabajo prevista de 3.200 millones para los próximos tres años, demuestra que sabe muy bien hacia dónde va, y que ese destino es un lugar entre los grandes nombres de la economía mundial.