En la madrugada del sábado falleció José María Esteban. Al enterarse de la fatal noticia, el diario INFORMACIÓN publicó el lunes su dilatado currículum vítae. Periodista musical, compositor, manager de grandes artistas, escritor...

La comunidad musical alicantina se queda huérfana, y no es una frase hecha. "José María es de esas personas que llamamos eternas"— decía ayer el decorador José Luis Palacios—. Y es que se ganó durante décadas el cariño de cuantos le conocían. Siempre tenía tiempo para ofrecer buenos consejos y ayuda a quien la solicitaba. Desde los años 80 que llegó a Alicante hay infinidad de grupos musicales, músicos solistas, cantantes, dueños de bares, clientes asiduos a los mismos aunque no tocaran instrumentos, que tienen un hermoso recuerdo de José María o del Inspector Pectol, como también se le conocía. En mi caso, como propietaria del pub El Salón junto a mi hermana Esther, recuerdo las sentidas palabras que me hizo llegar José María cuando falleció Esther el año anterior. Esteban era muy conocido, querido, incluso podríamos decir amado, palabra que suena más fuerte. Nos ha pillado a todos por sorpresa, porque hasta hace unas semanas contaba en Facebook que había tenido que volver al "Hotel" (refiriéndose al Hospital), pero lo hacía en un tono tan distendido y con ese humor que le caracterizaba, que nada hacía presagiar el triste desenlace.

Nos deja un legado enorme. Aunque los recuerdos vividos con él permanecerán para siempre en nosotros, tenemos la inmensa suerte de contar con una gran enciclopedia musical que presentó en Clan Cabaret el 17 de octubre de 2019, Gracias por estar aquí. Historias de la movida alicantina. En ese gran libro, editado por el Gil-Albert, Aguas de Alicante y la UA, no deja a ningún músico de lado, contando con una increíble precisión y sin dejar detalle, lo que supuso la movida alicantina durante tres décadas. Ahí es nada. Ese día nos vimos todos las caras en el Clan, deseando compartir el momento con el gran José María. Y así fue. La sala estaba a rebosar y a todos los presentes nos brillaban emocionados los ojos. José María nos dejaba un hermoso regalo, para siempre.

Al conocer la noticia, las redes sociales se han volcado en palabras de recuerdo, cariño, admiración, hacia la gran persona de José María Esteban. Son incontables las voces que siguen lamentando la gran pérdida. Aquí recogemos algunas de ellas:

Se ha ido un gran amigo y un hermano. Gran periodista y crítico musical y mejor persona. Todo nuestro aprecio y admiración para ti, José María. Siempre estarás en nuestros recuerdos y en mi corazón. Descansa en paz querido "Pectol", descansa en paz José María Esteban. ( ALFONSO PEÑA )

) ¡Cuánto conversamos, querido José María! , música , músicos, más música y actitudes. Siempre dispuesto a poner en práctica tus sabios consejos, que con tanto cariño me dabas. Esos que no he dejado de seguir desde entonces y seguiré teniendo siempre presentes. Gracias por todo lo que me enseñaste, pero, sobre todo, por tu amistad. ( RAFA MOYA )

) Nos deja un Maestro y uno de los grandes propulsores de la música en España. Me consta que muchos músicos, de varias generaciones, le estarán por siempre agradecidos y le recordarán con cariño. Se va un querido amigo. Descansa José María. Gracias por tanto aporte. ( VICTOR JORDÁ )

) Estoy desolado. En su libro Gracias por estar aquí, me describió como El bajista que todos desean en su grupo, y yo puedo decir que Él fue el amigo que siempre queremos tener a nuestro lado. Nos hemos quedado huérfanos. ( HÉCTOR VOLPE )

) Los miembros de "Leviatán" queremos hacer un homenaje y agradecimiento a la persona de José María Esteban, ya que además de ser un amigo y gran persona, fue el impulsor de la cultura alicantina a mediados de los 80. Nos ayudó en nuestros comienzos y no hay día que no nos acordemos de lo importante que fue para "Leviatán". Gracias José María por tu gran labor, por el apoyo desinteresado que siempre has ofrecido, y por tu amistad. ( KIKO, PATXI, TXUS, EMILIO, JULIO, MONCHO, KIQUE, MARCOS )

) Era un buen amigo y un grandísimo profesional, siempre tenía un momento para atenderte y ayudarte. (JOSÉ MESTRE)

"Bronka" le debe mucho al Inspector Pectol, como el resto de los grupos de Alicante; no queremos ser más ni menos. Todos los grupos le debemos el estar ahí sin saber que estábamos haciendo historia de "la movida alicantina". Y es porque detrás de esa barba humeante siempre con cigarro en la boca (hasta que lo dejó el tabaco) y de esa risa seca, "pa'dentro" que tenía, como para no molestar a nadie, se escondía una gran persona. Siempre estaba atento a su alrededor y ofreciendo todo lo que tenía por dar. ( KIKE LARIOS )

) El cariño y apoyo que mostraba hacia los músicos, atento siempre a nuestros proyectos, generación tras generación, dejan un enorme vacío en Alicante. ( SANTY BURGUI )

) Gracias a tu apoyo los grupos de Alicante nos sentíamos muy importantes, fuiste nexo de unión, ayudándonos así a creer en la música como forma de vida... Vida de la Movida Alicantina. Gracias José María. ( GABI CANO )

) Para mí fue una de las personas más sinceras, claras, divertidas y sabias que conocí en esta ciudad. Me quedo con muchas anécdotas que me contó y las risas y birras que compartimos. No las olvidaré. Descanse en paz ( NACHO LURI )

) Fue mánager nuestro en "Alcoholica" durante la segunda mitad de los 90. Con él grabamos disco en los estudios Jan Cadela, en Barcelona. Recuerdo que el primer día que usé el baño del estudio me comentó entre risas que Paul Carrack (Mike and TheMechanics, Roxy Music)... había elegido esa estancia para registrar las voces de los temas grabados allí. Lo había decidido tras comprobar el magnífico reverb que se producía de forma natural. Así era José, un tipo con una memoria prodigiosa y tan buena gente, que podía provocar una sonrisa de un hecho en principio tan mundano como ir al WC. ( PEDRO MORENO )

) Desde el dolor del momento, pero también desde el agradecimiento a un gran amigo, que emprende el gran viaje, que nos apoyó y confió en nosotros desde el principio de la banda, y también por sus consejos desde el gran conocimiento que tenia de la música y el negocio musical. Siempre nos quedará el festival de Benidorm, en el que estuvo con nosotros desde el principio y donde nos dimos cuenta de lo considerado que estaba en el panorama musical nacional, cuando el mismísimo Alejandro Sanz se acercó a saludarle y se sentó con nosotros mientras se arrancaba por bulerías con su guitarra. O el concurso Circuito Rock del año 91 del cual fuimos finalistas gracias a su apoyo en las votaciones. Querido José María, gracias por todo, gracias por tu sabiduría, por tu amistad. Buen viaje a la eternidad. ( GRUPO LA RESERVA )

) Gran persona y gran profesional. Amante de la música y de la gente. Siempre hizo lo que estuvo en sus manos por ayudar a unos y otros sin pedir nada a cambio. Atento al arte, atento al artista. Generoso, bondadoso y muy grande. Una gran pérdida para la música y las gentes de Alicante. Tu huella grabada en la terreta a golpe de cariño. Hasta luego José María y buen viaje. ( MARÍA MOES )

) Recuerdo a José María Esteban siempre dispuesto a apoyar cualquier actividad musical y en ayuda de artistas , se le veía feliz en torno a un concierto , sencillo y siempre amable , gran comunicador y periodista sus reseñas y comentarios dieron un gran apoyo a la escena musical en Alicante y eran muy tenidos en cuenta por aficionados y seguidores , su perdida deja un gran vacío. (TONKY DE LA PEÑA)

Era un periodista de cuando existía el periodismo musical y no la publicidad de sellos y artistas. Un buen y viejo amigo. ( ÑACO GOÑI )

) Hoy desperté tarde, cansado y con la noticia de que mi amigo, José María Esteban Pérez había fallecido. Me enteré por mi padre. El sábado vi muchas camisetas del Betis; igual era una señal; igual se estaba despidiendo de mí. Siempre que veo algo del Betis me acuerdo de él, es inevitable. Con José María desaparece una época en la cual aprendí, me divertí y trabajé mucho junto a mi padre, mi hermano, y mi madre. Gracias por querer a mi familia. Gracias por amar la música como lo hiciste, gracias por “animar” el cotarro en Alicante y sobretodo parafraseando tu libro: GRACIAS POR ESTAR AQUÍ ( JUANRA ARNAIZ )

) Papi, hace poco me dijiste que nos veríamos y charraríamos como en los viejos tiempos, que nos echaríamos unas risas recordando a las Diamond, (menuda la que liamos)... Tengo claro que está pendiente, que en algún momento lo haremos. Nos has dejado a todos bastante descolocados, pero sé que estás contento porque te has llevado lo que siempre nos diste, y de otra manera es imposible que fuera. Gracias por ser como eres y digo como eres porque para mí aún no te has ido. Te quiero. Feliz viaje, nos vemos... ( VICKY )

) No veía a José desde el curso de Rock que organizó Kiko Mora en la Universidad de Alicante, pero estaba igual que siempre, alegre, simpático y feliz de estar entre su gente.Todo lo que se puede decir de José Maria Esteban se ha dicho , solo añadiré o me repetiré diciendo que fue una gran persona y que nunca olvidare como me ayudo en los tiempos en los que puse en marcha la revista Heavy Rock (ahora La Heavy). Se fue alguien grande y eso, por mucho que su recuerdo sea alegre, siempre jode. Buen viaje maestro ( JUAN PABLO ORDÚÑEZ "EL PIRATA" )

) Pasamos cientos de noches inolvidables, muchas de ellas se nos hizo de día y acabábamos en Don José o en el Mercado Central, incluso cuando cerraban los bares de copas y aún no habían abierto los bares de día íbamos al bar del tanatorio a seguir tomando para hacer tiempo. Cuánto aprendí. Podría contar miles. Mi más sentido pésame a su familia y amigos que, como yo, estamos jodidos. Un abrazo, peña. Hoy me emborracharé por los viejos tiempos. Hasta siempre, amigo (ANTONIO LLORENS SÁNCHEZ)

D.E.P. querido Amigo, Maestro... Nos veremos en los bares del buen lugar al que te marchas.

Fdo: La Comunidad Musical Alicantina