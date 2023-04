¿Recuerdan la crisis energética que catapultó los precios del petróleo por encima de los 110 dólares con la invasión de Ucrania y que amenazaba con alimentar una inflación galopante de duración indefinida, muy especialmente en invierno? Pues verán: el barril de crudo de referencia en Europa, el Brent, acabó noviembre del año pasado por debajo de los noventa dólares y, desde entonces, no ha vuelto a rebasar ese umbral, que es el que cruzó como un misil pocas semanas antes de la invasión. ¿Recuerdan también las predicciones agoreras de la recesión que iba a producirse entre finales del año pasado y principios de 2023? Muchos economistas habían empezado a descontar dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo y, por lo tanto, destrucción de empleo. A pesar de eso, no solo no se produjo la recesión anunciada, sino que, en la Comunitat Valenciana, cerramos el pasado mes de marzo con más personas empleadas que durante el último trimestre de 2022.

Todo esto no quiere decir que las predicciones o proyecciones económicas no sirvan para nada. Ni mucho menos. En tiempos más pacíficos suelen aproximarse bastante a lo que veremos en los meses siguientes. Lo que ocurre es que no vivimos tiempos pacíficos y que, cuando las convulsiones y volantazos se suceden dentro y fuera de los mercados (hoy por una pandemia sin precedentes, mañana por una recuperación sin precedentes, al otro por una inflación con poquísimos precedentes y más tarde por una guerra que casi nadie esperaba), el corto plazo se convierte en un espasmo perpetuo que nos despista a todos. Un despiste en los mercados puede terminar dañando nuestros patrimonios y, con ellos, objetivos financieros tan esenciales como el complemento para una jubilación sin sobresaltos o la ayuda que les daremos a nuestros hijos cuando funden una familia y necesiten una casa más grande. Por eso, nosotros animamos a nuestros clientes a centrarse en el largo plazo y a hacerlo diseñando sus estrategias de la mano de un asesor financiero. Esa es la mejor receta contra las convulsiones y las tremendas resacas que nos están dejando los mercados. Javier Fano Responsable de Banco Mediolanum en la Zona Levante