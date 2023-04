La semana pasada, en esta misma columna, escribí que en las cinco temporadas que nos habíamos enfrentado al CB Almansa con Afanion nunca habíamos perdido un solo partido de competición oficial. «No lo escribas, que lo vas a gafar», me dijo mi marido con muy buen criterio. Y yo, que no soy supersticiosa porque eso trae mala suerte, lo escribí. Y perdimos. Parece mentira que yo, siendo lingüista, no crea en la magia del lenguaje, cuando claramente hablar de las cosas tiene un efecto en ellas. Si no, a ver de dónde viene el famoso «mal del comentarista», del que tantas veces previene mi amigo Aitor Varó cuando algún jugador de impoluta estadística va a lanzar un tiro libre.

Basta mencionar que alguien tiene 100% de efectividad para que en ese momento falle. Es matemático. Sucede en cada partido. El poder de las palabras nunca deja de sorprenderme, así que me siento en deuda con mi equipo. Porque si fui yo quien gafó el encuentro en tierras manchegas al proclamar la imbatibilidad de mi HLA Alicante, me siento en la obligación de reparar el daño haciendo uso del arma secreta de los argentinos: el kiricocho. Crean en la magia de las palabras, boludos, que nos estamos jugando el «play-off» No sé si ustedes conocen la historia. ¿Se acuerdan de Carlos Bilardo, el entrenador de aquella Argentina que en 1986 ganó la Copa del Mundo? Pues cuando entrenaba al Estudiantes de La Plata se enteró de que había un aficionado al que a menudo acompañaba la mala suerte. Cada vez que llegaba al estadio, pasaba algo. Así que pensó que la mejor manera de utilizar aquel poder era ponerlo a recibir a los rivales. En efecto, esa fue la misión de Kiricocho: usar su proverbial gafe para aguarles los partidos a los contrincantes. Aquella temporada el Estudiantes ganó el torneo metropolitano. Únicamente perdió un partido como local: exactamente, el día en que Kiricocho no pudo acercarse a recibir al equipo visitante. Desde entonces, su nombre se usa para gafar al rival. ¿Recuerdan aquella parada imposible que le hizo Íker Casillas a Robben en la final del mundial de Sudáfrica? Pues fue Joan Capdevila quien en ese momento gritó «¡kiricocho!» para impedir que el holandés marcara. Algunos héroes no llevan capa. Este viernes, cuando vean a Alimerka Oviedo Baloncesto pisar el parqué del Pedro Ferrándiz, no lo duden. En cuanto coja el balón Arteaga, «¡kiricocho!». Que le toca tirar a Peñarroya, «¡kiricocho, kiricocho!». Que Chuso se lanza a por la pelota, «¡kiricocho, kiricocho, kiricocho!». Yo tengo fe en que mi Lucentum peleará hasta el final por la victoria, pero dado que me siento responsable de haber roto la racha de victorias contra Almansa, no se me ocurre mejor remedio que una buena maldición argentina para que al menos el lenguaje alcance allá donde no llegue el deporte. Crean en la magia de las palabras, boludos, que nos estamos jugando el «play-off».