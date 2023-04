Con el único ánimo de dejar constancia un año más de lo ocurrido las jornadas del Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo en las sillas de pago instaladas en la Rambla entre la calle Gerona y el Portal de Elche, puesto que si no lo cuento yo nadie lo va a hacer por mí, quede el relato/retrato para la posteridad.

Y este no es otro que el de las filas de sillas azules instaladas a cada lado de los palcos prácticamente vacías entre las diez y las once de la noche, una hora no excesivamente tardía. Durante las tres primeras jornadas de procesiones en el susodicho tramo de la carrera oficial alicantina apenas había sentado algún turista despistado.

Lo que contrasta, perdonen que lo recuerde una vez más, con el arraigo notablemente extendido con que cuenta la adquisición de sillas para contemplar los desfiles festeros, ya sea en las principales localidades de nuestra provincia o en latitudes más lejanas. La fecha de salida a la venta, también por medios telemáticos, de las sillas y abonos, constituye todo un ritual. Todavía se conserva la tradición de las colas presenciales para hacerse con los números que dan acceso a las mejores localidades. Recordemos el caso de Alcoy, que vivirá sus Entradas el sábado, cuyas sillas se vendieron en marzo entre 9 y 30 euros según el emplazamiento. Incluso con reventa. O en Lorca, por cuyas tribunas en los desfiles procesionales se pagan entre 13 y 37 euros. Las sillas vacías en la Rambla alicantina son imagen fehaciente de un pertinaz desarraigo. A partir de ahí, comparar nuestra Semana Santa con la de Málaga (porque tiene recorrido oficial en lugar de carrera oficial) o cualquiera otra, está completamente fuera de lugar.