Las sucesivas modificaciones operadas, tanto en el Código Penal en materia de seguridad vial, como en la normativa administrativa, no han producido efecto alguno entre aquellos conductores que incumplen las normas de modo reiterado, e importándoles poco cuáles son las consecuencias sancionadoras de estos incumplimientos. Y ello, porque hay un sector de la delincuencia, -porque la inseguridad vial es delincuencia, y, además, grave- que no evalúa las consecuencias punitivas de sus actos. Y, es más, le da absolutamente igual, por lo que ese efecto preventivo que se pretende conseguir con la tipicidad de hechos, e imposición de sanciones, no provoca efecto alguno entre aquellos que siguen delinquiendo en la carretera, sin importarles en modo alguno la sanción que los tribunales de justicia les impondrán ante las infracciones penales que cometan. Incluso aunque lleven consigo la privación de libertad. Parece que les es absolutamente indiferente.

La provincia de Alicante tiene 44 puntos con alta siniestralidad pero solo ocho están señalizados Según datos del INE en el año 2021 se cometieron 97.431 delitos contra la seguridad vial y se destaca que en el año 2021 fueron condenados por sentencia firme 282.210 adultos y 13.595 menores. Los delitos más frecuentes de adultos fueron los relacionados con la seguridad vial (23,7% del total), lesiones (17,2%) y hurtos (14,0%). Como vemos, los delitos contra la seguridad vial son los que más se cometen en España con una diferencia nada menos que de casi 6 puntos sobre los de lesiones, lo que indica la falta de recepción por algunos conductores con los mensajes que se mandan en la reiterada publicidad de la DGT, y por las cifras de condenas que se imponen por este tipo de hechos al modo de prevención general y especial que el derecho penal siempre lleva consigo. Pero lo cierto y verdad es que las cifras suben cada año y el rechazo al cumplimiento de la norma es cada vez más reiterado en algunos conductores, lo que es, ciertamente preocupante, sobre todo porque pese a que la mayoría de los conductores salen a la carretera guardando prudencian cuando se ponen en la carretera con sus familias, resulta que están expuestos a que los “delincuentes de la carretera” utilicen la vía pública por donde circula una familia que ha salido de viaje y que va a tener la mala suerte de cruzarse con una de estas personas que desoyen consejos, recomendaciones y órdenes acerca de lo que no se puede hacer en la carretera. Este cruce de muchas familias con este tipo de conductores puede dar lugar a que con la colisión acabe con la vida de todos o alguno de los miembros de la familia, como así ya ha ocurrido, ocasionando un auténtico drama en esa familia y en sus familiares que van a recibir la peor de las noticias de su vida, ya que nadie puede esperar un desenlace así cuando sus familiares han salido de viaje. Sobre todo cuando los conductores respetan las normas, pero están expuestos a la “dolosa” conducta de otros conductores que se introducen en las carreteras conduciendo de forma peligrosa, siendo conscientes de que con su conducta pueden causar la muerte o lesiones graves a otros. La siniestralidad en las carreteras supera a la de hace una década pese a bajar en los últimos años Así, según la DGT, en 2022 se produjeron 1.042 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.008 resultaron heridas graves. Estas cifras representan 44 fallecidos más (+4 %) y 425 heridos graves menos (-10 %) que en 2019, año de referencia y previo a la pandemia. Por tipo de vía. Las carreteras convencionales siguen siendo las que más fallecidos registran. Respecto a 2019, aumentan más los fallecidos en carretera convencional (+5 %) que en autopista y autovía (+3 %). 833 personas fallecieron en accidentes de tráfico en vías convencionales (73 %) y 312 en autopista y autovía (27 %), de modo que de cada 4 fallecidos, 3 son en carretera convencional y 1 en autopista y autovía. En definitiva, que el drama de la siniestralidad en la seguridad vial no cesa y son muchas ya las familias que han perdido a uno de los suyos por la mala fortuna de coincidir con alguien que no respeta las normas y que les atropella o colisiona contra ellos causándoles la muerte más inesperada, como suele calificarse al terrible drama de la seguridad vial en estos casos y que acaba con vidas de forma prematura a las que no les debía llegar su hora todavía.