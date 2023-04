El riu Tajo es degrada, el Parc de Doñana s'asseca... Què fem?... Els habitants del Baix Segura/Vega Baixa no volen que retallen el transvasament Tajo/Segura, no volen que s'establisca un cabal ecològic mínim per al Tajo; Ximo Puig s'hi suma. Doñana ja no té aigua; el president de la Junta d'Andalucia, Juanma Moreno, vol aprovar tots els pous i regadius irregulars i clandestins, que són la presumpta causa de l'assecament de Doñana. Tal com dirien els xiquets menuts, el món s'acaba...

Efectivament, estimular el consum comporta augmentar la producció. O siga, augmentar el nivell i qualitat de vida, disposar de major quantitat de bens i a preu assequible, implica posar en marxa l'explotació constant de nous mitjans. I l'increment de producció es fa a base dels recursos existents (minerals, metalls, combustibles, aigua...). Recursos que, tots sabem, són limitats, no són infinits ni eterns. Què fer?...

És clar que el progrés buscat i proposat pot dur-nos a un consum desficaciat (ens n'anem a les platges llunyanes del Carib o de Bali en lloc de buscar les que tenim a prop; o tenim dos o tres televisors a casa, dos o tres cotxes...), consum que és la causa de la destrucció o degradació constant del planeta, consum que és la causa o la conseqüència d'un creixement econòmic una mica irracional. I ens posem en risc, tots entrem en un gran risc. I, duts per aquesta sensació o realitat de risc, comencem a tractar d’evitar-lo o superar-lo amb un nou desenrotllament tecnològic i productiu (Venècia ha ideat unes tanques sobre la mar per evitar inundacions; les mateixes centrals elèctriques tèrmiques de pertot arreu produeixen energia, però produeixen també excés de contaminació i de costos subsegüents...) que precisament podria agreujar encara més els problemes que tracta de superar, perpetuant-se, així, el risc. Què fer?...

La ciència i, sobretot qui té poder i capacitat, la política, hauran de desbrossar els camins d’eixida. Sembla que s'albiren dos camins:

-abordar el problema des d’una premissa essencialment tècnica (davant d'un repte, ja apareixerà la solució tècnica), sempre emplaçant l’individu i la societat cap a una responsabilitat i col·laboració o compromís mediambiental.

-o atacar el problema real, implementant models alternatius de producció i consum, en què els bens naturals han de tindre un valor més enllà del purament econòmic (el Mascarat, més enllà del valor de parcel·la per a la construcció, té un valor immaterial com a paratge únic i singular, com a fita històrica, com a..., que l'hauria de convertir en incomprable i no transformable; o també hi ha l'aigua que hi ha, i s'han de preestablir els consums possibles i només els possibles...). I els Governs i les Universitats haurien de transferir lliurement i sense traves els avanços científics i tecnològics (que augmenten la productivitat i el valor afegit).

Hem de raonar les coses i prendre, en conseqüència, les decisions adients. Existeixen Institucions per a això. I s'han posat a treballar. Les directrius de les Nacions Unides ens exhorten (o fem cas, d'una vegada, o és que res en este món serveix per a res), per a abans del 2030, a:

1.- Per a emparar les persones i territoris, en pro d'una equiparació de possibilitats de vida, es postula creixement econòmic (entre d’altres, accés a una energia assequible, foment de la innovació...).

2.- Sempre buscant la inclusió social (acabar amb la fam, arribar a igualtat de gèneres...).

3.- Dins d'una necessària protecció ambiental (combat al canvi climàtic...).

Per tant, tot aquell que promoga una variació productiva o econòmica, hauria de verificar l'alternativa tècnica o innovadora, que no ataque o degrade la nostra vida, el nostre món. Això és fer política. El contrari és allò fàcil, allò de... qui arribe l'últim, que tanque la porta!