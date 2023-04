En Alicante existe un cargo que se denomina “Concejalía de Fiestas y Partidas Rurales”. Hay que reconocer que es título digno de Berlanga describiendo una lejana civilización marciana. Estos días hemos tenido noticias de ella porque su encarnación viviente y redentora, o sea, el concejal, ha dimitido por unos asuntos poco esclarecidos. En sorprendente demostración de justicia poética, tal suceso ha acontecido en la víspera de la Santa Faz. ¿Milagro? Podría ser. Según este diario acudieron a la partida rural, en conmemoración festiva, 350.000 personas. Más que somos. O sea, que creo que yo también estuve. No lo recuerdo, pero mi memoria no es lo que era. Si así fue no sé lo que me puse porque mi preceptivo blusón se lo había dejado a un buen amigo. En fin: que la dimisión no ha podido ser más oportuna. Barcala esbozó una lágrima pero nadie se la tocó –la lágrima- que ya sabemos que la tradición exigiría ponerse un dedal de plata en el dedo de por vida. Cosas de cuando los milagros eran comunes y embarazosas sus consecuencias.

El caso es que el concejal ya no va a estar. Nada opinaré sobre él, ni como árbol caído ni como diseñador de belenes gigantes y otros sueños de la razón. A la vista del destino de un par de concejales del ramo que antes fueron Presidentes de la Federación de Hogueras yo me abstendría de buscar candidatos/as que vengan de por ahí y sus circunstancias. Pero no sé si podrá ser. Porque la inteligencia política anda escasa de sí misma, y una vez que se renunció a la reflexión y la formación en favor de selfies y tuiters, la distinción entre lo que debe ser distinguido, ha perdido mucho. Y es que una cosa es dar entrada en listas a representantes de diversas realidades que configuran la complejidad social y otra acudir a movimientos que, por definición, se niegan a definirse ideológicamente, en busca de rostros conocidos que aporten votos. Parece lo mismo pero no lo es. Sin contar que fichar festeros o deportistas por su notoriedad poco se consigue porque las diversas fuerzas de bloquean mutuamente. Aunque quedan bien para la nota de prensa y la foto del líder, ataviado de labrador de posibles del siglo XVIII. (Por eso no pasa con la Semana Santa, pues una imagen con capirote desluce).

El asunto puede parecer menor. Lo es en comparación con otros. Pero no llega a resbalar hacia la mera anécdota. Lo que sucede es que nunca pensamos en ciertas cosas porque parece mejor para la salud mental de la democracia meterlas en el desván del olvido. Las Hogueras son una fiesta muy importante por su capacidad de movilización. Y por su impacto económico, añadirán otros. Yo creo que cuando una fiesta recurre a menudo al argumento del beneficio monetario es que está en profunda crisis. Las fiestas pueden generar ese beneficio, y es bueno que así sea, pero no pueden justificarse por eso. Las fiestas son ocio y no negocio: mercantilizadas pierden paulatinamente su razón de ser. Los festeros paulatinamente se convierten en gestores, administradores técnicos, sin preocuparles en demasía mantener y mejorar la tradición, que es lo que de verdad justifica la fiesta. Hay tres niveles, entonces: los “profesionales” del puro esplendor y boato, insaciable, siempre necesitado de más autobombo e inversión; los que se adaptan como pueden a algunos actos y hasta se emocionan a ratos, pero que sienten que la fiesta se les escapa, que ya no es de ellos; los que padecen la fiesta, las aglomeraciones, el ruido y, si pueden, huyen. Los primeros dirán de los terceros que son “malos alicantinos”, como si gestionar patrocinios les diera la capacidad de expedir carnets de ciudadanía.

El equilibrio es inestable y a ratos se advierten señales de fatiga, un miedo larvado a perder privilegios protocolarios. Soy muy aficionado a leer sobre fiestas españolas: de las grandes, quizá sean las Hogueras la única que no dispone de ninguna historia digna de tal nombre, esto es: crítica, que analice sus contradicciones, su evolución –no sólo estética-, sus relaciones con el poder, sus ocasiones perdidas. Lo malo es que estos días leo sobre la dimisión del edil –magnífico ejemplo de uno de esos guardianes de las esencias y emoción siempre lista- y repetidamente me encuentro con empresarios, empresas y empresillas que las crónicas definen como “ligadas a la Fiesta”, “muy conocidas en el mundo de la Fiesta”. Hace 40 años pertenecí a la Gestora de Hogueras y bastante tiempo fui foguerer de a pie… y ese turbio mundo no existía. ¿Qué ha pasado?

Lo cierto, ahora, es que el caso de la dimisión revela –más allá de sus connotaciones jurídicas o éticas concretas- los peligros de la contigüidad. Me explico: convertidas las Hogueras en un monstruo de intereses personales, de influencias y de beneficios económicos, es altamente peligroso poner a cuidar el gallinero a alguien que sea copartícipe de esa manera de entender la Fiesta. Los concejales representan la totalidad de intereses públicos y no pueden convertirse ni entenderse como representantes en el consistorio de intereses particulares: esta inversión de lógicas y funciones es intensamente antidemocrática.

Y tanto más cuando vemos, en las primeras noticias del caso, que se invoca “la amistad” como una razón plausible de desvío de poder –da lo mismo que las cuantías no sean elevadas-. Por supuesto que tiene que ser así: olvidada cualquier pretensión de fiestas como integración global de la ciudad, defensa de su patrimonio material o inmaterial -¡esas máscletás en Luceros!- o animación cultural de barrios, las Hogueras revelan que una función intensa de toda fiesta es el incremento de la sociabilidad. Y eso lo consigue. Pero una sociabilidad segmentada, estratificada clasistamente e inevitablemente capaz de servir a intereses inapropiados.

La amistad está muy sobrevalorada desde este punto de vista. Miren a un tal Juan Carlos poniendo en peligro la monarquía española e insultando al rey de España por hacer buenas migas con sus amigotes de los barquitos. En la política se hacen amigos y enemigos, adversarios y compañeros de partido, pero si al final las decisiones se adoptan por el influjo de esa amistad, la corrupción encuentra autopistas infernales por las que acceder al corazón de las decisiones. Al principio siempre es algo menor, fácilmente disculpable –ahí están las lastimeras declaraciones del Alcalde haciendo del sospechoso un héroe-. Pero o frenamos la posibilidad de abrir puertas en las paredes de los adosados con un clima de transparencia, austeridad en el gasto y control jurídico estricto, o pasado unos años lo que hay son muchos más adosados, y más paseos en yates y hasta en avionetas. Compatibles, por supuesto, con lágrimas en la noche de San Juan y exaltación de la amistad, y negación de la evidencia.