Nadie puede discutir que el momento actual en el que vivimos es uno de los más complejos y difíciles por la enorme incertidumbre que nos genera el no poder saber lo que vendrá. Tras los últimos acontecimientos vividos a nivel general, pandemia, guerra, crisis económica, inflación, caída del consumo, inestabilidad, inseguridad, tensiones comerciales, sociales y políticas, cambio climático… y un largo etcétera, cualquiera diría que estamos inmersos en una mala pesadilla de la que todos queremos despertar y no hay manera.

Algunos dirán que son ciclos, etapas que nos han tocado vivir, por suerte o por desgracia. Pero este es el presente en el que nos vemos inmersos, y de nosotros depende dibujar un futuro más prometedor. Alcanzar el equilibrio es compromiso de todos, por eso, ser mejores personas y poner como rumbo el optimismo, es lo que debemos hacer para poder superar cualquier momento por difícil que éste sea.

Tendencias

Hace unos días, durante la presentación de las tendencias Otoño Invierno 24/25, con la que se abría la nueva temporada, me encontré con una persona que me agradecía mis palabras, pues optimismo es lo que nos hace falta, me decía. Ser optimistas nos permite encontrar soluciones, ventajas y posibilidades ante los inconvenientes que puedan surgir. Nos prepara para poder afrontar con ilusión cualquier reto.

El optimista no ve las dificultades como problemas, las ve como oportunidades para poder mejorar. Da igual lo difícil que sea el obstáculo, si nos enfrentamos a él con alegría, porque lo que tengo claro es que, cuando estamos en positivo, todo es posible.

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería (AEC) llevamos mucho tiempo trabajando con ilusión y optimismo, transmitiendo estos valores a todo el sector. Todo el equipo de AEC, incluida su junta directiva, nos preocupamos todos los días por que la asociación funcione y sirva para que el asociado y el que todavía no lo es, sepa que estamos a su entera disposición para ayudarles en todo lo que les haga falta.

Líneas de actuación

Por eso desde AEC, vamos a seguir trabajando para dar continuidad a las líneas de actuación establecidas, de acuerdo a los objetivos que nos hemos marcado; los cuales se han focalizado en favorecer la promoción sectorial, la inversión de las empresas en innovación y en sostenibilidad, el mantenimiento del empleo, la negociación colectiva, la internacionalización y la puesta en marcha de nuevas iniciativas sectoriales orientadas a la competitividad empresarial y a la transformación de las empresas hacia un modelo más sostenible y responsable.

«Cada acción genera una reacción de igual intensidad», al menos eso dicen los físicos. Nosotros sostenemos que cada acción positiva que realizamos revierte en nosotros mismos. En AEC nuestra prioridad es la de ayudar a nuestros asociados, por eso les dedicamos todo nuestro esfuerzo para que logren sus objetivos pues sus éxitos son los nuestros.

Estas palabras, que vienen explícitamente redactadas en la presentación de nuestro catálogo de servicios de AEC, con las que damos la bienvenida a todos nuestros asociados y a los que próximamente lo serán, son fruto de una conversación que mantuve hace tiempo con un gran amigo, que me decía: nunca jamás dudes, ni pierdas la ilusión por alcanzar tus objetivos, pues cuando los pierdas, ya no se podrá decir que estés vivo.

Y así llevamos ya más de veinticinco años, más concretamente desde el 22 de febrero de 1999, fecha en la que se constituyó AEC, fruto de la unión de empresarios capaces de abordar los retos del siglo XXI. Entonces, los empresarios, miembros de la Junta Directiva de AEC, configuraban un modelo asociativo ejemplar, que hoy nos permite representar con orgullo a todo un sector nacional, «el de los componentes para el calzado», en el que se integran empresas procedentes de diferentes sectores, todos ellos afines al calzado y a la marroquinería, como son: los cueros y las pieles, los tejidos y materiales sintéticos, los componentes y accesorios en general, los adornos, las fornituras, las plantillas, los pisos, las suelas, los tacones y hormas, el diseño y los acabados, los envases, los productos químicos y las materias primas, la maquinaria, herramientas y equipos tecnológicos… entre otros muchos.

Compromiso

No solo el objeto de la Asociación es la representación, fomento y defensa de los intereses empresariales, económicos y sociales de las empresas fabricantes y comerciales pertenecientes a nuestro sector, sino también el compromiso firme de trabajar en beneficio del crecimiento y el desarrollo de las empresas, contando con todos los empresarios y los trabajadores del sector.

En la actualidad, el sector de los componentes para el calzado, que cuenta con más de 1.200 empresas en su mayoría micropymes, emplea a más de 22.000 trabajadores directos e indirectos, que contribuyen con su larga trayectoria y dilatada experiencia al crecimiento de esta industria tradicional, que cada día es más tecnológica.

Las empresas del sector han experimentado en los dos últimos años un repunte de la facturación nacional e internacional por la reactivación de la economía y del consumo, generando mayores niveles de producción del calzado tanto a nivel nacional, como a nivel internacional.

Inversión

Durante el año 2022 las empresas del sector de los componentes para el calzado han apostado por una mayor inversión en tecnología aplicada a un modelo de fabricación más avanzada, moderna y sostenible, permitiendo finalizar el año con unas cifras globales por encima del 17% en total, aún teniendo en cuenta que hay empresas que han crecido más del 25% respecto al año anterior. La Facturación del sector representa hoy una cifra que crece considerablemente; y en la actualidad alcanza un volumen de negocio superior a los 1.500 millones de euros anuales. El 40% de la producción se destina al mercado nacional y más del 60% restante a la exportación, representando Europa el 70%, África el 15%, América el 10% y Asia el 5%.

Las empresas asociadas a AEC generan el 65% de la facturación total. En un porcentaje muy significativo, cerca del 80% de las empresas que AEC representa están ubicadas en la Comunidad Valenciana, y más concretamente en la provincia de Alicante. AEC, dispone de una alta capacidad dinamizadora y tractora. Prueba de ello es que cada vez son más las empresas que apuestan por la asociación y a las que damos respuesta a todas y cada una de sus necesidades en materia de: negociación colectiva, asesoramiento empresarial y sectorial, legislación y responsabilidad social corporativa, propiedad industrial, seguridad, sostenibilidad y medio ambiente, producción, innovación y financiación, diseño, calidad y moda, formación, bolsa de trabajo, contactos comerciales y promoción internacional. De esta manera las empresas Asociadas a AEC, disponen de acceso exclusivo a todos los servicios que, en condiciones preferenciales, ponemos a su disposición.

Servicio integral

Además, de los servicios de valor añadido que ofrece AEC a sus empresas, la organización y participación agrupada en las ferias internacionales más representativas del sector, son un referente. En este sentido, AEC ofrece un servicio integral llave en mano que garantiza la presencia y facilita el éxito comercial de las empresas en las ferias internacionales como Lineapelle en Milán, en Nueva York y en Londres, así como Premier Vision en París, siendo estas algunas de las ferias más representativas del sector a nivel internacional que AEC gestiona. Pero la feria más importante que AEC dirige y organiza, y que concretamente en octubre celebrará su 50ª edición es Futurmoda.

AEC continuará liderando la promoción y defensa de los intereses de las empresas del sector de los componentes para el calzado y principalmente durante el año 2023 y sucesivos, intensificará sus actuaciones para favorecer la fabricación del calzado en España, reivindicando las ayudas y medidas necesarias a la administración en beneficio de las empresas, dotándolas de mayores recursos para conseguir que el sector de los componentes para el calzado siga siendo uno de los más competitivos a nivel internacional.

Gracias a las relaciones institucionales, el buen trabajo realizado por el equipo técnico de la asociación y la colaboración activa de las empresas asociadas, el sector de los componentes para el calzado es hoy uno de los referentes en la creación de artículos y productos que atribuyen la distinción del diseño y la calidad de los materiales al calzado español, aportando también un gran valor a muchas firmas internacionales de gama alta que confieren a la industria española de los componentes para el calzado la confianza de ser una de las mejores proveedurías de todo el mundo.