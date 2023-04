Primero está la Semana Santa, que no es vacacional como en Andalucía, pero que no me digan a mí que es una semana cualquiera en los colegios e institutos de nuestra provincia. Después vienen la semana de vacaciones propiamente dicha, la de Pascua, que por tradición siempre ha tomado la Comunidad Valenciana. Para concluir el ciclo, llega la propina del jueves de la Santa Faz, lo que da pie a un viernes inhábil, que unido al lunes previo de San Vicente tiene como consecuencia una tercera semana completamente alterada en el programa de estudios (y del rendimiento académico) a punto de emprender la recta final del curso.

En València, tercera ciudad de España en número de habitantes contando su área metropolitana, toda esta apoteosis primaveral ha tenido un prólogo que cada año se inicia antes con el ambiente fallero. Y en Sevilla, la cuarta en población, va a tener un epílogo inminente con su famosa Feria de Abril que vuelve a paralizar toda actividad estudiantil diez días más. No seré yo quien critique los valores de las fiestas. Pero sí, y mucho, la incultura galopante que se cierne sobre las nuevas generaciones. Que son nativos digitales y se desenvuelven de maravilla con las nuevas tecnologías, de acuerdo. Pero que están perdiendo hábitos básicos como los de la lectoescritura a pasos agigantados. Todos deberíamos ver y vivir lo que se cuece en las aulas de secundaria de los centros públicos para conocer la verdad, sin filtros, sobre cómo son los españoles que tendrán veintipocos años en 2030. Que en este contexto tan alegremente se vayan enlazando fiestas y más fiestas, mientras al profesorado se le aprieta desde la Administración con un trabajo burocrático inasumible muestra cómo nos rige un sistema absurdo. Del ocio al abismo.